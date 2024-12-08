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Sahte Dolar Paniği Yeni Yöntemler Getirdi: Sigorta Kesintisi

Sahte Dolar Paniği Yeni Yöntemler Getirdi: Sigorta Kesintisi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.12.2024 - 20:04

50 ve 100 dolarlardaki sahte banknotlar piyasayı paniğe sürükledi. Kimi döviz bürosu ve bankalar 50 ve 100 dolarları kabul etmiyor. Kabul eden bürolar da komisyon alarak işlem yapıyor. Devlet kurumlarından da 'komisyon' uyarıları gelmeye devam ediyor. Piyasa ise kendi çözümünü bulmuş görünüyor.

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50 ve 100 dolardaki sahte banknotlar piyasada panik oluştururken alım satımı da durma noktasına geldi.

50 ve 100 dolardaki sahte banknotlar piyasada panik oluştururken alım satımı da durma noktasına geldi.

Türkiye’de dolaşıma sokulan sahte 50 ve 100 dolar banknotları nedeniyle Kapalıçarşı’daki döviz büroları, tarihte ilk kez dolar bozduran müşterilerden 'sigorta komisyonu' almaya başladı. Bu uygulama, sahte paraların yaratabileceği zararları önlemek için bir önlem olarak hayata geçirildi.

Türkiye’de dolaşıma sokulan sahte 50 ve 100 dolar banknotları nedeniyle Kapalıçarşı’daki döviz büroları, tarihte ilk kez dolar bozduran müşterilerden 'sigorta komisyonu' almaya başladı. Bu uygulama, sahte paraların yaratabileceği zararları önlemek için bir önlem olarak hayata geçirildi.

Bu banknotları bozdurmak isteyen kişilerden, 1.5 ila 3 dolar arasında değişen bir kesinti yapıldığı ifade edildi. Bu uygulamanın, sahte para riskini telafi etmek amacıyla alındığı belirtiliyor.

Bu banknotları bozdurmak isteyen kişilerden, 1.5 ila 3 dolar arasında değişen bir kesinti yapıldığı ifade edildi. Bu uygulamanın, sahte para riskini telafi etmek amacıyla alındığı belirtiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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