Sahte Dolar Paniği Yeni Yöntemler Getirdi: Sigorta Kesintisi

50 ve 100 dolarlardaki sahte banknotlar piyasayı paniğe sürükledi. Kimi döviz bürosu ve bankalar 50 ve 100 dolarları kabul etmiyor. Kabul eden bürolar da komisyon alarak işlem yapıyor. Devlet kurumlarından da 'komisyon' uyarıları gelmeye devam ediyor. Piyasa ise kendi çözümünü bulmuş görünüyor.