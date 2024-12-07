Forbes Milyarderler Listesi Değişti! Jeff Bezos Yeniden Dünyanın En Zengin İkinci Kişisi Oldu

Forbes internet sitesinde milyarderlerin anlık servetleri sürekli olarak güncelliyor. Elon Musk, 355 milyar dolarlık servetiyle tahtını korurken ikinci ve üçüncü sıralarda değişiklik meydana geldi. Veritabanı yazılımı firması Oracle’ın kurucusu Larry Ellison bir süre önce milyarderler listesinin ikinci sırasında yer alıyordu. Son verilere göre Ellison, tahtını Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a kaptırdı. Bezos’un anlık serveti 240.8 milyar dolar. Ellison ise 236 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sıraya düştü.

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