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Forbes Milyarderler Listesi Değişti! Jeff Bezos Yeniden Dünyanın En Zengin İkinci Kişisi Oldu

Forbes Milyarderler Listesi Değişti! Jeff Bezos Yeniden Dünyanın En Zengin İkinci Kişisi Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.12.2024 - 15:51

Forbes internet sitesinde milyarderlerin anlık servetleri sürekli olarak güncelliyor. Elon Musk, 355 milyar dolarlık servetiyle tahtını korurken ikinci ve üçüncü sıralarda değişiklik meydana geldi. Veritabanı yazılımı firması Oracle’ın kurucusu Larry Ellison bir süre önce milyarderler listesinin ikinci sırasında yer alıyordu. Son verilere göre Ellison, tahtını Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a kaptırdı. Bezos’un anlık serveti 240.8 milyar dolar. Ellison ise 236 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sıraya düştü. 

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi unvanını uzun süre koruyacağa benziyor. Forbes verilerine göre Musk'ın güncel serveti 355 milyar dolar.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi unvanını uzun süre koruyacağa benziyor. Forbes verilerine göre Musk'ın güncel serveti 355 milyar dolar.

Microsoft’un en büyük rakibi Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, bir süredir Forbes Milyarderler Listesi’nin ikinci sırasında yer alıyordu. Ellison, “Dünyanın en zengin ikinci kişisi” unvanını kaybetti, üçüncü sıraya düştü.

Microsoft’un en büyük rakibi Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, bir süredir Forbes Milyarderler Listesi’nin ikinci sırasında yer alıyordu. Ellison, “Dünyanın en zengin ikinci kişisi” unvanını kaybetti, üçüncü sıraya düştü.

Listenin ikinci sırasına Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yerleşti. Bezos'un serveti 240.8 milyar dolar.

Listenin ikinci sırasına Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yerleşti. Bezos'un serveti 240.8 milyar dolar.

60 yaşındaki Bezos, 2017 yılı öncesi Forbes’in ilk yüz milyarderler listesinde yer alıyordu. 2017 sonrasında ise dünyanın en zengin kişisi oldu.

Listenin güncel ilk üç ismi ve servetleri şöyle oldu:

Listenin güncel ilk üç ismi ve servetleri şöyle oldu:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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