Donald Trump’ın Milyarderlerden Oluşturduğu A Takımı’ndaki İsimler
Donald Trump’ın Milyarderlerden Oluşturduğu A Takımı’ndaki İsimler
ABD Başkanlık Seçimleri’ni yeniden kazanan Donald Trump’ın A Takımı ve kabinede yer alacak isimlerin tamamı henüz belli değil. Ancak Trump, A Takımı’nı adeta milyarderlerden oluşturmuş durumda benziyor. Trump’ın en yakınında 355 milyar dolar servete sahip Tesla CEO’su Elon Musk yer alıyor. İşte Trump’ın toplam servetleri 360 milyar doları aşan A Takımı.
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Açıklamaları ve kararlarıya eleştirilerin odağında olan Donald Trump'ın 5 Kasım'da yeniden ABD Başkanı seçilmesinin yankıları sürüyor.
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Trump, en yakınında bulunacak A Takımı’nı adeta milyarderler listesinden oluşturdu. Öyle ki A Takımı’ndaki isimlerin toplam serveti 360 milyar doları aşıyor.
Elon Musk
Vivek Ramaswamy
Scott Bessent
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Howard Lutnick
Linda McMahon
Jacob Isaacman
Warren Stephens
Stephen Feinberg
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Kelly Loeffler
Charles Kushner
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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