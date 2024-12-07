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Donald Trump’ın Milyarderlerden Oluşturduğu A Takımı’ndaki İsimler

Donald Trump’ın Milyarderlerden Oluşturduğu A Takımı’ndaki İsimler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.12.2024 - 14:58

ABD Başkanlık Seçimleri’ni yeniden kazanan Donald Trump’ın A Takımı ve kabinede yer alacak isimlerin tamamı henüz belli değil. Ancak Trump, A Takımı’nı adeta milyarderlerden oluşturmuş durumda benziyor. Trump’ın en yakınında 355 milyar dolar servete sahip Tesla CEO’su Elon Musk yer alıyor. İşte Trump’ın toplam servetleri 360 milyar doları aşan A Takımı. 

Kaynak

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Açıklamaları ve kararlarıya eleştirilerin odağında olan Donald Trump'ın 5 Kasım'da yeniden ABD Başkanı seçilmesinin yankıları sürüyor.

Açıklamaları ve kararlarıya eleştirilerin odağında olan Donald Trump'ın 5 Kasım'da yeniden ABD Başkanı seçilmesinin yankıları sürüyor.

Trump, kabinesini ve A Takımı'nı oluşturmayı sürdürüyor.

Trump, en yakınında bulunacak A Takımı’nı adeta milyarderler listesinden oluşturdu. Öyle ki A Takımı’ndaki isimlerin toplam serveti 360 milyar doları aşıyor.

Trump, en yakınında bulunacak A Takımı’nı adeta milyarderler listesinden oluşturdu. Öyle ki A Takımı’ndaki isimlerin toplam serveti 360 milyar doları aşıyor.

İşte Trump'ın milyarder A Takımı👇🏻

Elon Musk

Elon Musk

Dünyanın en zengin kişisi Tesla, SpaceX ve X (Twitter) CEO’su Elon Musk, ABD’nin “gölge başkanı” olarak biliniyor. Musk, Donald Trump’a seçim boyunca destek vermiş ve milyonlarca dolar bağışta bulunmuştu. Hükümet israfını nasıl azaltacağına bakmakla görevli bir danışma kurulu olan 'Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) eş başkanlığına seçilmişti.

Musk, 355 milyar dolar servete sahip.

Vivek Ramaswamy

Vivek Ramaswamy

DOGE’nin diğer eş lideri olan Ramaswamy, 39 yaşında ve 1 milyar dolarlık servete sahip. Bu, onu ABD’nin en genç 20 milyarderinden biri yaptı. İlaç şirketi Roivant Sciences’in sahibi.

Scott Bessent

Scott Bessent

Trump’ın Hazine Bakanı olarak atadığı Scott Bessent, eğer senato tarafından onaylanırsa ekonomi kabinesine liderlik edecek.

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Howard Lutnick

Howard Lutnick

1,5 milyar dolardan fazla servete sahip olan Howard Lutnick, yatırım bankacısı. Lutnick, Cantor Fitzgerald'ın CEO'su ve New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nde çalışan 600'den fazla çalışanın öldüğü 11 Eylül saldırılarının ardından şirketin verdiği tepkiyi denetlemesiyle ulusal üne kavuştu.

Linda McMahon

Linda McMahon

Trump tarafından Eğitim Bakanlığı’na getirilen Linda McMahon, 3 milyar dolarlık servetin sahibi. McMahon aynı zamanda Amerikan profesyonel güreş şirketinin (WWE) kurucularından.

Jacob Isaacman

Jacob Isaacman

Trump, NASA’nın başına Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX’te görev yapan teknolojisi girişimcisi Jacob Isaacman’i atadı. Isaacman 1,7 milyar dolarlık servete sahip.

Warren Stephens

Warren Stephens

Trump, Warren Stephens’i İngiltere’ye ABD Büyükelçisi olarak atamıştı. Stephen’in serveti 3,4 milyar dolar. Yatırım bankacılığı şirketi Stephens Inc.’nin başkanı ve CEO’su.

Stephen Feinberg

Stephen Feinberg

Savunma Bakan Yardımcısı olarak Stephen Feinberg görevlendirildi. Feinberg’in serveti 5 milyar dolar.

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Kelly Loeffler

Kelly Loeffler

Georgia eski senatörü Kelly Loeffler, Küçük İşletmeler İdaresi (SBA) yöneticisi olarak atandı. Loeffler, Senato'da görev almadan önce Intercontinental Exchange'in kurduğu dijital varlık şirketi Bakkt'ta CEO'ydu.

Charles Kushner

Charles Kushner

Charles Kushner, Trump’ın damadı Jared Kushner’ın babası. ABD’nin Fransa Büyükelçisi olarak atanan Kushner’ın serveti 3 milyar dolar.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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