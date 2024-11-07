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ABD Seçimlerinin Kazananı Gölge Başkan Elon Musk Oldu! Bir Gecede Servetine Servet Kattı

ABD Seçimlerinin Kazananı Gölge Başkan Elon Musk Oldu! Bir Gecede Servetine Servet Kattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.11.2024 - 12:04

Cumhuriyetçi Donald Trump, 5 Kasım 2024 seçimlerinde ABD’nin 47. Başkanı oldu. Demokrat rakibi Kamala Harris’e karşı zafer kazanan Trump, 295 delegeyi elde etti. Harris ise 226 delegede kaldı. 2017’den 2021 yılına kadar ABD Başkanı olan Trump, 2024 seçimiyle birlikte yaklaşık dört yıl aradan sonra Beyaz Saray’a geri döndü. Ancak ABD seçimlerinin kazananı sadece Trump değildi… ‘Gölge Başkan’ olarak anılan ve Trump’a destek veren Tesla CEO’su Elon Musk da bu seçimlerin en büyük kazananı oldu. Öyle ki dünyanın en zengin insanı, Trump’ın kampanyasına 120 milyon dolardan fazla destek verdi. Seçimin kazanılmasının ardından Musk, bir gecede servetini 20 milyar dolar artırdı. 

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ABD’nin 47. Başkanı yeniden Donald Trump oldu. 270 delegeyi kazanan ABD seçimlerini de kazanıyor. Trump 295, rakibi Kamala Harris ise 226 delege elde etti.

ABD’nin 47. Başkanı yeniden Donald Trump oldu. 270 delegeyi kazanan ABD seçimlerini de kazanıyor. Trump 295, rakibi Kamala Harris ise 226 delege elde etti.

Trump, 2017-2021 yılları arası ABD Başkanlığı görevinde bulundu. Siyasetin dışında birisi olan Trump, göreve geldiği 2017’de tepki çekmiş ve pek çok kişi tarafından “yalancı” ve “faşist” olarak adlandırılmıştı. 

2024 seçimlerinde ise Joe Biden'ın yerine gelen Kamala Harris'e karşı beklenmedik bir zafer elde etti. 'İkinci Trump' döneminin sloganı ise “Önce Amerika” oldu.

ABD seçimlerinin kazananı sadece Trump olmadı. Tesla CEO'su, dünyanın en zengini Elon Musk, seçim dönemi boyunca Trump'ın 'gölge başkanı' olarak yer aldı.

ABD seçimlerinin kazananı sadece Trump olmadı. Tesla CEO'su, dünyanın en zengini Elon Musk, seçim dönemi boyunca Trump'ın 'gölge başkanı' olarak yer aldı.

Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 120 milyon doları aşkın (yaklaşık 4 milyar TL) bağışta bulundu. Ancak, dünyanın en zengin insanı Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından bir gecede servetini 20 milyar dolar artırdı.

Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 120 milyon doları aşkın (yaklaşık 4 milyar TL) bağışta bulundu. Ancak, dünyanın en zengin insanı Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından bir gecede servetini 20 milyar dolar artırdı.

Tesla’nın hisselerine yaklaşık 120 milyar dolar eklendi ve 2023 Temmuz ayından bu yana piyasa değeri ilk kez 900 milyar doların üzerine çıktı.

Tesla’nın hisselerine yaklaşık 120 milyar dolar eklendi ve 2023 Temmuz ayından bu yana piyasa değeri ilk kez 900 milyar doların üzerine çıktı.

Kaynak

Musk’ın Trump’ın yeni yönetiminde etkili rol alması bekleniyor. Hatta iddialara göre Musk, ABD’nin “gizli başkanı.”

Musk’ın Trump’ın yeni yönetiminde etkili rol alması bekleniyor. Hatta iddialara göre Musk, ABD’nin “gizli başkanı.”
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Trump, Musk’ı sık sık “Süper dahi ve yıldız” olarak nitelendiriyor. Tesla CEO’sunun diğer şirketi olan SpaceX’in, Trump döneminden ‘çok faydalanacağı’ öngörülüyor.

Trump, Musk’ı sık sık “Süper dahi ve yıldız” olarak nitelendiriyor. Tesla CEO’sunun diğer şirketi olan SpaceX’in, Trump döneminden ‘çok faydalanacağı’ öngörülüyor.

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