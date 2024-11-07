ABD Seçimlerinin Kazananı Gölge Başkan Elon Musk Oldu! Bir Gecede Servetine Servet Kattı

Trump, 2017-2021 yılları arası ABD Başkanlığı görevinde bulundu. Siyasetin dışında birisi olan Trump, göreve geldiği 2017’de tepki çekmiş ve pek çok kişi tarafından “yalancı” ve “faşist” olarak adlandırılmıştı.

2024 seçimlerinde ise Joe Biden'ın yerine gelen Kamala Harris'e karşı beklenmedik bir zafer elde etti. 'İkinci Trump' döneminin sloganı ise “Önce Amerika” oldu.