Dolarda Trump Yükselişi: İşte ABD Seçimlerine Piyasanın İlk Tepkileri
Dolarda Trump Yükselişi: İşte ABD Seçimlerine Piyasanın İlk Tepkileri
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Amerika Birleşik Devletleri 5 Kasım’da seçime gitti. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris arasında geçen yarışta resmi olmayan sonuçlara göre Trump zafer elde etti.
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ABD seçimleri piyasaları da hareketlendirdi. Dolar/TL kuru Trump’ın zaferiyle birlikte yükselişe geçti.
Dolar Endeksi eylül sonunda 100,00 sınırına kadar gerilemişti. ABD seçim sonuçlarının ardından Dolar Endeksi bu sabah 105 sınırına ulaştı.
3 ayın zirvesi elde edilirken Dolar/TL güne 34.2480’den başladı. Gece saatlerinde ise seçim sonuçlarının açıklanmasıyla dolar 34,40 TL’yi görerek rekorunu test etti.
Euro/TL ise ABD seçimlerine sert tepki verdi. Trump’ın yarışta önde olmasıyla dünü 37,08-37,56 aralığında geçiren Euro/TL güne 36,89’dan başladı.
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Gram altın 6 Kasım 2024’e 3 bin 20 TL’den başladı. Küresel piyasalarda ons altında işlemler yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 740 dolara yakın devam ediyor.
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Dolar 10 TL olacak diyenlerin emniyet takibine alındığı zamanlar vardı.