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Dolarda Trump Yükselişi: İşte ABD Seçimlerine Piyasanın İlk Tepkileri

Dolarda Trump Yükselişi: İşte ABD Seçimlerine Piyasanın İlk Tepkileri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.11.2024 - 10:39

ABD Başkanlık seçimlerinde Trump’ın resmi olmayan zaferi piyasaları hareketlendirdi. Dolar/TL ABD Başkanlık Seçimleri’yle yükselişe geçti. Dolarda 34,40 TL rekoru test edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri 5 Kasım’da seçime gitti. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris arasında geçen yarışta resmi olmayan sonuçlara göre Trump zafer elde etti.

Amerika Birleşik Devletleri 5 Kasım’da seçime gitti. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris arasında geçen yarışta resmi olmayan sonuçlara göre Trump zafer elde etti.

ABD seçimleri piyasaları da hareketlendirdi. Dolar/TL kuru Trump’ın zaferiyle birlikte yükselişe geçti.

ABD seçimleri piyasaları da hareketlendirdi. Dolar/TL kuru Trump’ın zaferiyle birlikte yükselişe geçti.

Dolar Endeksi eylül sonunda 100,00 sınırına kadar gerilemişti. ABD seçim sonuçlarının ardından Dolar Endeksi bu sabah 105 sınırına ulaştı.

Dolar Endeksi eylül sonunda 100,00 sınırına kadar gerilemişti. ABD seçim sonuçlarının ardından Dolar Endeksi bu sabah 105 sınırına ulaştı.

3 ayın zirvesi elde edilirken Dolar/TL güne 34.2480’den başladı. Gece saatlerinde ise seçim sonuçlarının açıklanmasıyla dolar 34,40 TL’yi görerek rekorunu test etti.

3 ayın zirvesi elde edilirken Dolar/TL güne 34.2480’den başladı. Gece saatlerinde ise seçim sonuçlarının açıklanmasıyla dolar 34,40 TL’yi görerek rekorunu test etti.

Euro/TL ise ABD seçimlerine sert tepki verdi. Trump’ın yarışta önde olmasıyla dünü 37,08-37,56 aralığında geçiren Euro/TL güne 36,89’dan başladı.

Euro/TL ise ABD seçimlerine sert tepki verdi. Trump’ın yarışta önde olmasıyla dünü 37,08-37,56 aralığında geçiren Euro/TL güne 36,89’dan başladı.
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Gram altın 6 Kasım 2024’e 3 bin 20 TL’den başladı. Küresel piyasalarda ons altında işlemler yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 740 dolara yakın devam ediyor.

Gram altın 6 Kasım 2024’e 3 bin 20 TL’den başladı. Küresel piyasalarda ons altında işlemler yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 740 dolara yakın devam ediyor.

Öte yandan Kapalıçarşı’da gram altın 3 bin 135 TL’den satış görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 5 bin 110 liradan gerçekleşti.

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Dolar 10 TL olacak diyenlerin emniyet takibine alındığı zamanlar vardı.