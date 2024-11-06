Donald Trump mı Kamala Harrris mi? ABD’de Devam Eden Seçim Yarışının Sonucu Ekonomiyi Nasıl Etkiler?
Donald Trump mı Kamala Harrris mi? ABD’de Devam Eden Seçim Yarışının Sonucu Ekonomiyi Nasıl Etkiler?
Tüm dünya nefesini tuttu ABD’deki başkanlık yarışını takip ediyor. Gelen bilgilere göre de Donald Trump yarışı önde götürüyor, ABD’nin 47. Başkanı olmaya çok yakın. Peki tüm dünyanın gözünün kulağının burada olduğu ABD seçimini Trump kazanırsa ekonomi nasıl etkilenir, demokrat aday Harris kazanırsa ekonomide neler olur?
İşte İki adayın da kazanması durumunda oluşabilecek ekonomik sonuçlar üzerine bazı notlar…
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Ekonomim'de yer alan habere göre; her iki aday Donal Trump da Kamala Harris de ABD ekonomisinin geleceği için tamamen zıt vizyonlar sundu
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Dünyanın en büyük ekonomisi ve en etkili küresel gücü olarak, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinin sonucunun ticaret anlaşmalarında, savunma stratejilerinde ve dış politikalarda değişiklikler getirmesine muhtemel bir gözle bakılıyor.
Bu da küresel olarak ekonomileri, borsa ve piyasaları etkileyebilir. Yeni seçilen hükümetin politika duruşu, önümüzdeki yılın başlarında küresel ekonominin geleceğini ve piyasa eğilimlerini önemli ölçüde şekillendirecek.
Forbes’ın raporlarına göre hisse senedi dalgalanmaları sonuçtan bağımsız olarak beklenirken, Kamala Harris'in olası bir zaferi daha büyük piyasa sürprizlerine ve değişimlerine yol açabilir.
İtalya Merkez Bankası'nın bir araştırma raporuna göre, Donald Trump yeniden seçilirse, piyasalar tahvil sektöründe artan oynaklık ve hisse senedi fiyatlarında artışla birlikte daha düşük oynaklık yaşayabilir. Ayrıca, petrol fiyatları da düşebilir ve bu da küresel hisse senedi piyasaları üzerinde daha fazla etkiye yol açabilir.
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Trump veya Harris'in seçilmesi, Türkiye açısından kritik sonuçlar doğurabilir. İki ülke arasında bir dizi önemli konu çözüm bekliyor. Trump, ilk başkanlık döneminde 5 kez Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çalıştı. Joe Biden’ın adayı olan Kamala Harris’in koltuğa geçmesi sonucunda Türkiye ile ilişkilerinde daha iyi olacağı yönündeki algı ön plana çıkıyor. Uzmanlar, Harris'in kabinesinde görev alması beklenen isimlerin Ankara ile ilişkiler üzerinde etkisi olabileceğini vurguluyor.
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