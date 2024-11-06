Donald Trump mı Kamala Harrris mi? ABD’de Devam Eden Seçim Yarışının Sonucu Ekonomiyi Nasıl Etkiler?

Tüm dünya nefesini tuttu ABD’deki başkanlık yarışını takip ediyor. Gelen bilgilere göre de Donald Trump yarışı önde götürüyor, ABD’nin 47. Başkanı olmaya çok yakın. Peki tüm dünyanın gözünün kulağının burada olduğu ABD seçimini Trump kazanırsa ekonomi nasıl etkilenir, demokrat aday Harris kazanırsa ekonomide neler olur?

İşte İki adayın da kazanması durumunda oluşabilecek ekonomik sonuçlar üzerine bazı notlar…