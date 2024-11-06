İkinci Kez Kazandı: Fox News, Trump'ın Zafere Ulaştığını İlan Etti

Kamala Harris ile Donald Trump arasında kıyasıya mücadele devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre 277 delege kazanan Trump, ABD'nin yeni başkanı oldu. Harris'in bugün bir konuşma yapmayacağı öğrenilirken, Trump'ın ise Florida'daki Palm Peach'te destekçilerinin bulunduğu kongre merkezine doğru yola çıktığı açıklandı.

Fox News, Trump'ın zafere ulaştığını açıkladı.