İkinci Kez Kazandı: Fox News, Trump'ın Zafere Ulaştığını İlan Etti
İkinci Kez Kazandı: Fox News, Trump'ın Zafere Ulaştığını İlan Etti
Kamala Harris ile Donald Trump arasında kıyasıya mücadele devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre 277 delege kazanan Trump, ABD'nin yeni başkanı oldu. Harris'in bugün bir konuşma yapmayacağı öğrenilirken, Trump'ın ise Florida'daki Palm Peach'te destekçilerinin bulunduğu kongre merkezine doğru yola çıktığı açıklandı.
Fox News, Trump'ın zafere ulaştığını açıkladı.
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ABD'nin 49 eyaletinde sandıklar kapandı. Alaska'da ise oy verme işlemleri halen sürüyor.
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Son sayımlara göre Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Demokrat Parti adayı Kamala Harris'e göre önde seyrediyor. Trump, en çekişmeli eyaletlerden Pensilvanya'yı kazandı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, "Trump artık bizim seçilmiş başkanımızdır" açıklamasını yaptı. Johnson, "Trump Amerika gündemini derhal hayata geçirmeye hazırdır" dedi.
Trump’ın şu anda 246, Harris’in ise 182 delege oyu bulunuyor. 270 delege oyunu toplayan aday, zafer kazanacak. New York Times, yüzde 95 ihtimalle Trump'ın kazanacağını işaret etti.
Seçimde toplam 538 seçici delege bulunuyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, Florida ve Texas'taki yarışı Trump önde tamamladı. Çekişmeli eyaletlerden Georgia'da ise oyların yüzde 98,4'ü sayıldı. Trump burada oyların yüzde 50,8'ini alırken Harris ise yüzde 48,3'te kaldı.
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Harris'in seçim kampanya ekibi, Demokrat adayın bugün bir konuşma yapmayacağını duyurdu. Trump'ın ise Florida'daki Palm Peach'te destekçilerinin bulunduğu kongre merkezine doğru yola çıktığı açıklandı. Oy sayımı pek çok eyalette devam ederken Fox News, Trump'ın başkanlık yarışını kazandığını ilan etti.
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