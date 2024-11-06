ABD Yeni Başkanını Seçmeden Son Şans: Binlerce Göçmen Yola Çıktı
ABD Yeni Başkanını Seçmeden Son Şans: Binlerce Göçmen Yola Çıktı
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Başkan olabilmek için Demokrat aday ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump arasında kıyasıya mücadele sürerken, Meksika'dan yola çıkan binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor.
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Konuya ilişkin konuşan Göç gözlemcisi Luis Rey Garcia, yaklaşık 2 bin 500 göçmenin ABD sınırına varmak amacıyla yola koyulduğunu, bu sayının artabileceğine dikkat çekti.
ABD'de yeni başkan göreve başlamadan sınırı geçmek istediklerini dile getiren Honduraslı göçmen Nelson Mejia, Meksikalı yetkililerden kendilerine engel olmamasını istedi. Venezuelalı göçmen Ehison Diaz ise ABD Başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanma olasılığının yüksel olduğunun belirterek, "Tapachula'yı terk edenlerin çoğu Trump'ın kazanabileceği korkusuyla yola çıktı. Eğer Trump kazanırsa ABD'ye giriş hayallerimiz tümden sona erebilir" dedi.
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