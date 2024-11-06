ABD Yeni Başkanını Seçmeden Son Şans: Binlerce Göçmen Yola Çıktı

ABD'deki başkanlık seçimleri tüm hızıyla devam ederken göçmenler ise son şanslarını değerlendirmeye çalıştı. Yeni Başkan seçilmeden Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik göçmen konvoyunun yola çıktığı açıklandı.