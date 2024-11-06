Tutuklandı, Yerine Kayyum Atandı: Ahmet Özer'den İlk Açıklama: “Ben Cumhuriyetin Akademisyeniyim”
Tutuklandı, Yerine Kayyum Atandı: Ahmet Özer'den İlk Açıklama: “Ben Cumhuriyetin Akademisyeniyim”
Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den ilk açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklanması sonrası belediyeye kayyum atanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Benim üzerimden yapılan ve bir halkanın parçası olarak gördüğüm bu operasyon temelsiz ve asılsız iddialara dayanmaktadır. Bu vatana bir kamu görevlisi olarak, bir öğretim görevlisi olarak yıllarca hizmet ettim. Çok sayıda talebe yetiştirdim. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin müreffeh ve demokratik bir ülke olması için çaba harcadım. Harcamaya da devam edeceğim'' diyen Ahmet Özer sözlerine şöyle devam etti:
''Bugün de Belediye Başkanı olarak belki de Türkiye’nin sorunları en büyük ilçesinin Belediye Başkanıyım. Esenyurt halkımızın sorunlarını çözen önemli ve büyük projelere kısa bir sürede imza attık. Yedi aylık çalışma tempomuzu, Esenyurt’a neler kattığımızı, halkçı, adil ve yatırımcı çalışmalarımızı yakında sizlerle paylaşacağız.''
Hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Özer, şunları söyledi: ''Hayatımın hiçbir döneminde terör faaliyetleri ya da bunlarla ilişkilendirilebilecek organizasyonlarla ilgim olmadı. Ben Cumhuriyetin akademisyeniyim. Kürt Sorunu’na dair ise her zaman görüşlerim ve çözüm önerilerim oldu bunları da gizli saklı değil, kitaplarla makalelerle kamuoyu ile paylaştım. Benim cezaevine haksızca konulmamın ardından kendilerine gazeteci, araştırmacı, iletişimci vb. diyenlerin arkamdan uydurduğu iftiraları görüyorum. Bu ucuz yalanların hesabını hukuk önünde soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın.''
İşte o açıklama:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Senin ünvanını kabul etmezler isminin önünde Prof Doktor olsaydı birde Atatürk e işgalci deyip küfür etseydin fesli deli Kadir e üstad dedikleri gibi sanada ... Devamını Gör