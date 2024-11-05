Bir Ret Daha! Eski Milletvekilinin ABD Vize Başvurusu Reddedildi: Gerekçesi Belli Oldu

Vize kâbusu hiç bitmiyor. TBMM'de iki dönem Ağrı Milletvekilli olarak görev yapan Cemal Kaya'nın 10 yıllık vize başvurusu ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından reddedildi. Habertürk'te yer alan habere göre, ret gerekçesi belli oldu.