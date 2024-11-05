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Bir Ret Daha! Eski Milletvekilinin ABD Vize Başvurusu Reddedildi: Gerekçesi Belli Oldu

Bir Ret Daha! Eski Milletvekilinin ABD Vize Başvurusu Reddedildi: Gerekçesi Belli Oldu

Amerika Birleşik Devletleri Ağrı Vize
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.11.2024 - 08:45

Vize kâbusu hiç bitmiyor. TBMM'de iki dönem Ağrı Milletvekilli olarak görev yapan Cemal Kaya'nın 10 yıllık vize başvurusu ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından reddedildi. Habertürk'te yer alan habere göre, ret gerekçesi belli oldu. 

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Vize başvurularının kabul edilmemesiyle ilgili çıkan kriz gün geçtikçe büyüyor.

Vize başvurularının kabul edilmemesiyle ilgili çıkan kriz gün geçtikçe büyüyor.

Vize başvuruları Türklerin korkulu rüyası oldu.

Vize başvuruları Türklerin korkulu rüyası oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre, TBMM 22. ve 23. dönem Ağrı Milletvekili Cemal Kaya. İki dönem vekillik yapan, parlamentoda ABD Dostluk Denetleme Grubu'nda görev yapan, 2003-2013 ve 2013-2023 olmak üzere iki kez 10 yıllık ABD vizesi alan Cemal Kaya'nın yaptığı son vize başvurusu, 'sığınma başvurusu yaptığı' gerekçesiyle reddedildi.

Kaya, "Ben iki dönem vekillik yaptım, iş insanıyım. Benim oğlum da Kanada'da okuyor. Benim ABD'ye sığınmacı başvurusu yaptığım gerekçesiyle vize başvurumun reddedilmesinin akla izana sığan bir yanı yok" dedi.

Kaya, "Ben iki dönem vekillik yaptım, iş insanıyım. Benim oğlum da Kanada'da okuyor. Benim ABD'ye sığınmacı başvurusu yaptığım gerekçesiyle vize başvurumun reddedilmesinin akla izana sığan bir yanı yok" dedi.

Eski vekil Kaya'nın ABD Konsolosluğu ile yaşadığı sorunun ilk değil olmadığı ortaya çıktı. Kaya'nın açıklamasına göre 2018 yılında ABD kurumundan gelen bir maille, Kaya'nın ve ailesinin 2023'e kadar geçerli 10 yıllık vizeleri iptal edilmiş. Kaya'nın yaptığı itirazın ardından kurum kendisine 'bir yanlışlık olduğunu' bildirerek vizeleri yeniden aktive etmiş.

Eski vekil Kaya'nın ABD Konsolosluğu ile yaşadığı sorunun ilk değil olmadığı ortaya çıktı. Kaya'nın açıklamasına göre 2018 yılında ABD kurumundan gelen bir maille, Kaya'nın ve ailesinin 2023'e kadar geçerli 10 yıllık vizeleri iptal edilmiş. Kaya'nın yaptığı itirazın ardından kurum kendisine 'bir yanlışlık olduğunu' bildirerek vizeleri yeniden aktive etmiş.

Kaya, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla karara itiraz edeceğini açıkladı. Daha önce iki kez ABD'yi ziyaret ettiğini söyleyen Kaya, "Ben sıklıkla İngiltere'ye de gidiyorum. Eşimin İngiltere'de kalıcı oturumu var. ABD'nin ret gerekçesinin hiçbir mantıklı açıklaması yok" diye konuştu.

Kaya, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla karara itiraz edeceğini açıkladı. Daha önce iki kez ABD'yi ziyaret ettiğini söyleyen Kaya, "Ben sıklıkla İngiltere'ye de gidiyorum. Eşimin İngiltere'de kalıcı oturumu var. ABD'nin ret gerekçesinin hiçbir mantıklı açıklaması yok" diye konuştu.
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