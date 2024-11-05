Bir Ret Daha! Eski Milletvekilinin ABD Vize Başvurusu Reddedildi: Gerekçesi Belli Oldu
Bir Ret Daha! Eski Milletvekilinin ABD Vize Başvurusu Reddedildi: Gerekçesi Belli Oldu
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Vize başvurularının kabul edilmemesiyle ilgili çıkan kriz gün geçtikçe büyüyor.
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Vize başvuruları Türklerin korkulu rüyası oldu.
Kaya, "Ben iki dönem vekillik yaptım, iş insanıyım. Benim oğlum da Kanada'da okuyor. Benim ABD'ye sığınmacı başvurusu yaptığım gerekçesiyle vize başvurumun reddedilmesinin akla izana sığan bir yanı yok" dedi.
Eski vekil Kaya'nın ABD Konsolosluğu ile yaşadığı sorunun ilk değil olmadığı ortaya çıktı. Kaya'nın açıklamasına göre 2018 yılında ABD kurumundan gelen bir maille, Kaya'nın ve ailesinin 2023'e kadar geçerli 10 yıllık vizeleri iptal edilmiş. Kaya'nın yaptığı itirazın ardından kurum kendisine 'bir yanlışlık olduğunu' bildirerek vizeleri yeniden aktive etmiş.
Kaya, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla karara itiraz edeceğini açıkladı. Daha önce iki kez ABD'yi ziyaret ettiğini söyleyen Kaya, "Ben sıklıkla İngiltere'ye de gidiyorum. Eşimin İngiltere'de kalıcı oturumu var. ABD'nin ret gerekçesinin hiçbir mantıklı açıklaması yok" diye konuştu.
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