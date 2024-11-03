AK Partili Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'dan Ekmek ve Vatan Çıkışı: ''AK Parti Olmasaydı...''

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yurttaşa ve muhalefete yüklenen AK Partili vekil Bayraktar, 'Bu iktidar olmasaydı 20 yıl siz yiyecek ekmek bulamazdınız. Bu iktidar 20 yıldan bu yana savunma sanayini güçlendirmeseydi, bu kadroları kurmasaydı sizin vatanınız yoktu' dedi.