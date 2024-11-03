AK Partili Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'dan Ekmek ve Vatan Çıkışı: ''AK Parti Olmasaydı...''
AK Partili Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'dan Ekmek ve Vatan Çıkışı: ''AK Parti Olmasaydı...''
AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yurttaşa ve muhalefete yüklenen AK Partili vekil Bayraktar, 'Bu iktidar olmasaydı 20 yıl siz yiyecek ekmek bulamazdınız. Bu iktidar 20 yıldan bu yana savunma sanayini güçlendirmeseydi, bu kadroları kurmasaydı sizin vatanınız yoktu' dedi.
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Geçtiğimiz yıl milletvekili maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamayla kendisinden çokça söz ettiren AK Partili Lütfi Bayraktar, "Rabbime hamdolsun fındığımız var, birikimimimiz var vesaire. Yoksa bu maaşlarla milletvekillerinin bu çalışmayı yapabilme imkanı yok. Az demiyorum, çok iyi para. Ama yapılan işe göre bunu yapma imkanı yok" demişti.
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AK Parti Karasu İlçe Teşkilatı 8. Olağan Kongresi’ne katılan AK Partili Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kendi partisine yönelik övgüler yağdıran Bayraktar, "Bu iktidarın yapamadığı şeyler elbette var. Her şey mükemmel yapsak, her denilen anında olsa… Her denilenin anında olduğu yer var. Her dediğimiz cennette oluyor ancak. Her düşündüğümüz cennette oluyor. Ama cennete gitmenin yolu da buradan geçiyor arkadaşlar. Bu mücadeleden geçiyor" dedi.
Libya, Irak, Suriye ve Gazze’yi işaret eden Bayraktar, "Ekonomik sıkıntı yaşıyoruz ama etrafınızı bir görün. Eğer bu iktidar başta olmasaydı, çevremizde sadece Libya, Irak, Suriye, Gazze olsaydı, bu iktidar olmasaydı 20 yıl siz yiyecek ekmek bulamazdınız. Kıbrıs’ta yaşadık bunu. Bu iktidar 20 yıldan bu yana savunma sanayini güçlendirmeseydi, bu kadroları kurmasaydı sizin vatanınız yoktu" diye konuştu.
Bayraktar'ın açıklamasına çok geçmeden Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan tepki geldi. Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AK Parti Sakarya milletvekili Lütfi Bayraktar 'AK Parti olmasa ekmek bulamazdınız, vatanınız olmazdı' demiş. Hadi oradan HADSİZ! Biz bu vatanda bin yıldır varız. Açlık konusuna gelince, AKP iktidarında kimse ekmek bulamıyor. Kibrinize lanet olsun” diye yazdı.
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