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İstanbul'da Korkunç Kaza! Ortalık Savaş Alanına Döndü: 1 Polis Şehit Oldu

İstanbul'da Korkunç Kaza! Ortalık Savaş Alanına Döndü: 1 Polis Şehit Oldu

Şehit Polis Kaza
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.11.2024 - 10:09

İstanbul Bakırköy'de trafik kazasına müdahale eden trafik polisi ekibine İETT otobüsü çarptı. Ortalık savaş alanına döndü. Kazada 1 polis memuru şehit oldu. 

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Korkunç kaza, saat 06.20 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi D-100 Güney yanyol Ekrem Kurt Bulvarı katılımında meydana geldi.

Korkunç kaza, saat 06.20 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi D-100 Güney yanyol Ekrem Kurt Bulvarı katılımında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracıyla otomobilin karıştığı hasarlı kaza meydana geldi. Kaza bölgesinde güvenlik önlemi alan trafik polisi Ogün Yürümez’e İETT otobüsü çarptı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracıyla otomobilin karıştığı hasarlı kaza meydana geldi. Kaza bölgesinde güvenlik önlemi alan trafik polisi Ogün Yürümez’e İETT otobüsü çarptı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde polis memuru Memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğu belirlendi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde polis memuru Memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğu belirlendi.

Şehit polis memuru Ogün Yürümez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Şehit polis memuru Ogün Yürümez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin görüntüler:

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