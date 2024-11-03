İstanbul'da Korkunç Kaza! Ortalık Savaş Alanına Döndü: 1 Polis Şehit Oldu
İstanbul'da Korkunç Kaza! Ortalık Savaş Alanına Döndü: 1 Polis Şehit Oldu
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Korkunç kaza, saat 06.20 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi D-100 Güney yanyol Ekrem Kurt Bulvarı katılımında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracıyla otomobilin karıştığı hasarlı kaza meydana geldi. Kaza bölgesinde güvenlik önlemi alan trafik polisi Ogün Yürümez’e İETT otobüsü çarptı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde polis memuru Memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğu belirlendi.
Şehit polis memuru Ogün Yürümez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olaya ilişkin görüntüler:
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