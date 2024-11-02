Depremden Sonra Şanlıurfa'dan İstanbul'a Taşınmışlar: 6 yaşındaki Şirin'i Öldüren Şüpheli Suçunu İtiraf Etti
Depremden Sonra Şanlıurfa'dan İstanbul'a Taşınmışlar: 6 yaşındaki Şirin'i Öldüren Şüpheli Suçunu İtiraf Etti
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Gözaltına alınan M.Ö'nün ifadesi ortaya çıktı.
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Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Şirin'in kağıt toplayıcısı 49 yaşındaki M.Ö. ile mezarlığa girdiğini tespit etti. M.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelinin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ancak ancak kamera görüntüleri ortaya çıkınca cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli Şirin’i boğarak öldürdükten sonra mezarlıkta bir çukura attığını itiraf etti.
Küçük kızın cansız bedeni mezarlık içinde bir çukurda bulundu. Adliyeye sevk edilen M.Ö'nün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dediği öğrenildi.
Şirin Elmas'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Şirin Elmas ve ailesinin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde Şanlıurfa’dan İstanbul’a taşındıkları öğrenildi.
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