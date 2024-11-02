Depremden Sonra Şanlıurfa'dan İstanbul'a Taşınmışlar: 6 yaşındaki Şirin'i Öldüren Şüpheli Suçunu İtiraf Etti

İstanbul Şişli’de iki gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin, öldürüldüğü ortaya çıktı. Şirin’in cansız bedeni Feriköy Mezarlığı’nda bulundu. Olay sonrası 49 yaşındaki şüpheli, suçunu itiraf etti.