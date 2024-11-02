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Mansur Yavaş Esenyurt Mitingine Neden Katılmadığını Açıkladı

Mansur Yavaş Esenyurt Mitingine Neden Katılmadığını Açıkladı

Mansur Yavaş CHP
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
02.11.2024 - 14:59

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için düzenlenen mitinge neden katılmadığını açıkladı. 

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, evine düzenlenen operasyon ile gözaltına alındıktan sonra "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, evine düzenlenen operasyon ile gözaltına alındıktan sonra "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin konuştu.

Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin Mansur Yavaş, "Hukukta çifte standart olmaz. Haksızlığa uğrayan varsa, herkesin ona sahip çıkması lazım. Telefon görüşmelerine bakılırsa, iktidarda kimse kalmaz. Kapalı kapılar arasında konuşmalar varsa bilemeyiz. Bir yandan Öcalan çağrılıyor, diğer yandan operasyon var" dedi.

Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin Mansur Yavaş, "Hukukta çifte standart olmaz. Haksızlığa uğrayan varsa, herkesin ona sahip çıkması lazım. Telefon görüşmelerine bakılırsa, iktidarda kimse kalmaz. Kapalı kapılar arasında konuşmalar varsa bilemeyiz. Bir yandan Öcalan çağrılıyor, diğer yandan operasyon var" dedi.

10 yıl önceye gidilirse iktidardan kimsenin dışarıda kalmayacağını söyleyen Mansur Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: "Mutlaka belediye meclisinden birisinin onayını seçilmesi gerektiği hukuka, seçmen iradesine daha uygundur ve dolayısıyla 5 yıl, 10 yıl önce geriye giderek televizyon, telefon konuşmalarına bakıldı, bakılarak bir tutuklama yapıldıysa, yine bir hukukçu olarak söylüyorum. İktidar çevrelerinden hiç kimse dışarıda kalmaz. Çünkü bizim yaptığımız şikayetlerde 10 yıl geriye yönelik bazı şikayet ettiğimiz insanların incelemesi dahi yapılmadı. Hukukta çifte standartlık olmaz ve tutuksuz yargılama, masumiyet karinesi esastır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Böyle bir şey savunmuyoruz. Ama varsa bir suç, delilleri karartma ihtimali yok.''

10 yıl önceye gidilirse iktidardan kimsenin dışarıda kalmayacağını söyleyen Mansur Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: "Mutlaka belediye meclisinden birisinin onayını seçilmesi gerektiği hukuka, seçmen iradesine daha uygundur ve dolayısıyla 5 yıl, 10 yıl önce geriye giderek televizyon, telefon konuşmalarına bakıldı, bakılarak bir tutuklama yapıldıysa, yine bir hukukçu olarak söylüyorum. İktidar çevrelerinden hiç kimse dışarıda kalmaz. Çünkü bizim yaptığımız şikayetlerde 10 yıl geriye yönelik bazı şikayet ettiğimiz insanların incelemesi dahi yapılmadı. Hukukta çifte standartlık olmaz ve tutuksuz yargılama, masumiyet karinesi esastır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Böyle bir şey savunmuyoruz. Ama varsa bir suç, delilleri karartma ihtimali yok.''

Esenyurt'taki mitinge katılmamasına ilişkin konuşan Yavaş "Söylenmesi gerekeni söyledik. Oraya gitmemem farklı anlamlara çekildi. İl başkanlarımız burada. Belediye başkanlarımızın çoğu da katılamadı, herkesin kendi programı var. Çankaya Belediye Başkanı temsilen oradaydı. Ankara İl Başkanımız da burada gerekli açıklamayı yaptı, biz de yanında durduk. Farklı anlamlar çıkarılması, kişilerin kendi yorumudur diye düşünüyorum" dedi.

Esenyurt'taki mitinge katılmamasına ilişkin konuşan Yavaş "Söylenmesi gerekeni söyledik. Oraya gitmemem farklı anlamlara çekildi. İl başkanlarımız burada. Belediye başkanlarımızın çoğu da katılamadı, herkesin kendi programı var. Çankaya Belediye Başkanı temsilen oradaydı. Ankara İl Başkanımız da burada gerekli açıklamayı yaptı, biz de yanında durduk. Farklı anlamlar çıkarılması, kişilerin kendi yorumudur diye düşünüyorum" dedi.

Esenyurt Mitingi'ne katılmaması ile ilgili gelen 'başka sebepleri de var mı' sorusuna, Yavaş, 'Başka sebepleri varsa önümüzdeki günlerde konuşulur. Çıkan duruma göre konuşulur' diyerek yanıt verdi.

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