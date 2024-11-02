Kilosu 4 Bin Liraya Dayandı: Dubai Çikolatası Yerine Bezelye Yiyor Olabilirsiniz!
Kilosu 4 Bin Liraya Dayandı: Dubai Çikolatası Yerine Bezelye Yiyor Olabilirsiniz!
Hayatımıza son zamanlarda giren Dubai çikolatası çılgınlığında tehlike çanları çalıyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan Dubai çikolatasına ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi. Ağaoğlu, 'Bu kadar pahalı ve ilgi gören ürün olunca hemen piyasaya sahteleri, kalitesizleri çıkmaya başladı. Bir dönem baklavaların içine konulan kıyılmış bezelyeler yine gündeme gelebilir. Tüketicileri uyarıyoruz, Dubai ismine kanıp kıyılmış bezelye yemeyin' dedi.
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Antep fıstığı, tel kadayıf ve çikolatadan oluşan Dubai çikolatasına gelen yoğun talep her geçen gün artarak devam ediyor.
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Dubai çikolatası çılgınlığına ilişkin yurttaşı uyaran Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bunun bir "lüks tüketim çılgınlığı" olduğunu vurguladı.
Dubai çikolatasının fiyatına dikkat çeken Ağaoğlu, "Kilosu 4 bin liraya kadar ulaştı. 100 gramını 400 liraya varan fiyatlardan satıyorlar. Neden bu fiyatlar, kim ortaya attı bu çikolatayı, kim meşhur etti, amacı ne? Özellikle çocuklarda bir lüks tüketim çılgınlığına yol açıyor. Çocukları ve gençleri lüks tüketime özendiriyor. Peki Dubai çikolatasına ulaşamayanlar ne yapacak? Ulaşabilir ancak sağlık açısından tüketemeyen çocuklara nasıl açıklayacaksınız? Dubai çikolatası çılgınlığı kesinlikle durdurulmalı, Burada anne ve babalara büyük iş düşüyor. Çocukları bu tüketim çılgınlığından uzak tutsunlar" dedi.
"Birçok yerde adeta kuyruğa giriyorlar. Okul kantinlerinde bile satıldığı iddia ediliyor. Eğer doğruysa önlem alınmalı. Her çocuğun imkanı bu pahalı ürünü almaya gücü yetmeyebilir" diyen Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu kadar pahalı ve ilgi gören ürün olunca hemen piyasaya sahteleri, kalitesizleri çıkmaya başladı. Bir dönem baklavaların içine konulan kıyılmış bezelyeler yine gündeme gelebilir. Tüketicileri uyarıyoruz, Dubai ismine kanıp kıyılmış bezelye yemeyin."
Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, "Tel kadayıf da bize özgü. Çikolatada Türkiye zaten iyi konumda, kaliteli üretimleri var. Ne kakao ne de Antep fıstığı Dubai'de yetişiyor. Çikolatanın dünya genelinde en çok kabul gören malzemeleri süt ve fındıktır. Bu konuda da Türkiye sayılı ülkelerden. Bütün bu potansiyele rağmen Türkiye'de çocuklar aşırı lüks tüketimin simgesi haline getirilen Dubai çikolatasına özendiriliyor. Çocuklar için lüks tüketime özendirici bu tür reklamlardan, aşırılıktan uzak durulmalı” dedi.
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