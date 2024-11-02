Kilosu 4 Bin Liraya Dayandı: Dubai Çikolatası Yerine Bezelye Yiyor Olabilirsiniz!

Hayatımıza son zamanlarda giren Dubai çikolatası çılgınlığında tehlike çanları çalıyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan Dubai çikolatasına ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi. Ağaoğlu, 'Bu kadar pahalı ve ilgi gören ürün olunca hemen piyasaya sahteleri, kalitesizleri çıkmaya başladı. Bir dönem baklavaların içine konulan kıyılmış bezelyeler yine gündeme gelebilir. Tüketicileri uyarıyoruz, Dubai ismine kanıp kıyılmış bezelye yemeyin' dedi.