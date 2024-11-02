Cadılar Bayramı’nı Kutlayan İki Kişi Gözaltına Alındı: Çelik Yelek ve Oyuncak Tabancayla Sokağa Çıktılar
Cadılar Bayramı’nı Kutlayan İki Kişi Gözaltına Alındı: Çelik Yelek ve Oyuncak Tabancayla Sokağa Çıktılar
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Bazı yurttaşlar polise, kentte araç içerisinde kar maskeli ve ellerinde silah olan şüphelilerin dolaştığı yönünde ihbarda bulundu.
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Söz konusu araç 1. Murat Mahallesi'nde kısa sürede yakalandı. Araçtaki kar maskeli, çelik yelek görünümlü kıyafetli ve ellerinde oyuncak silah olduğu belirlenen K.A. ve E.Ş. yakalandı.
Zanlılar "Halkı korku ve paniğe sevk etme" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesinde İstanbul'un Silivri ilçesinden Edirne'deki bir eğlence merkezinde düzenlenen "Cadılar Bayramı" programına katılmak üzere geldiklerini söyledikleri öğrenildi.
İşte o anlar:
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