İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Kardeşi İlk Kez Konuştu: Cinayeti Üstlenmesi İçin Para Teklif Edilmiş!
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Kardeşi İlk Kez Konuştu: Cinayeti Üstlenmesi İçin Para Teklif Edilmiş!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ilk kez A Haber'e konuştu. Haberde fotoğrafının kullanılmasını istemeyen ve ismini vermeyen kardeş Bahtiyar, ağabeyine suçu üstlenmesi için para ve toprak teklif edildiğini iddia etti.
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8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklanmıştı. Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran "suç delillerini yok etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya günler kala Narin'i çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf eden ve ardından tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi V. Bahtiyar ilk kez konuştu.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşinin fotoğrafının kullanılmasına izin vermemesi ve haberde isminin açıklanmaması dikkat çekti. "Bu süreçte 17'sinde her şey ortaya çıkacak. Biz devletimize ve adalete güveniyoruz. Her kim yapmışsa cezasını çeksin, abim yapmışsa o çeksin. Kimse kimseyi savunmasın. Ben abimi savunmuyorsam kimse kimseyi savunmasın. Herkes cezasını çekecek'' diyen kardeş V. Bahtiyar, sözlerine şöyle devam etti:
''Ellerinde delilleri varsa ağabeyimi suçlasınlar ama ağabeyimi paralarıyla mı suçlayacaklar? Olamaz böyle bir şey. Biz bir avukat tutmadık. Abim suçu itiraf ettiği için tutmadık. İtiraf etmiş ama ağabeyim diyor ki ben öldürmedim öldüren onlardır. Kimse biz bilmiyoruz. Ali Rıza Güran komşu köylerden biriyle konuşmuş. Ali Rıza Güran, Salim Güran'ın büyük amcası. Komşu köyde bir kişiyle konuşmuş. 'Onlara söyle Nevzat Bahtiyar'a söylesin bu suçu kendisi üstlensin, ben öldürmüşüm desin köyde toprak ve para vereceğiz desin' ifadelerini kullanmış. Biz böyle şeylere muhtaç değiliz. Değil 1 köy 70 köy dahi verse kabul etmiyoruz."
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