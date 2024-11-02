İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Kardeşi İlk Kez Konuştu: Cinayeti Üstlenmesi İçin Para Teklif Edilmiş!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ilk kez A Haber'e konuştu. Haberde fotoğrafının kullanılmasını istemeyen ve ismini vermeyen kardeş Bahtiyar, ağabeyine suçu üstlenmesi için para ve toprak teklif edildiğini iddia etti.