8 Yaşında Öldürülmüştü! Narin'in Babası Arif Güran Sessizliğini Bozdu ve Katilin Kim Olduğunu Açıkladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Eşini ve oğlunu savunan Narin'in babası Arif Güran, katilin kim olduğunu açıkladı.