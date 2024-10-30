8 Yaşında Öldürülmüştü! Narin'in Babası Arif Güran Sessizliğini Bozdu ve Katilin Kim Olduğunu Açıkladı
8 Yaşında Öldürülmüştü! Narin'in Babası Arif Güran Sessizliğini Bozdu ve Katilin Kim Olduğunu Açıkladı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Eşini ve oğlunu savunan Narin'in babası Arif Güran, katilin kim olduğunu açıkladı.
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Narin Güran'ın annesi, ağabeyi ve amcası tutuklanmıştı.
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Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
İlk duruşmaya günler kala baba Arif Güran, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Katilin itirafçı Nevzat Bahtiyar olduğunu iddia eden Arif Güran, “Bir katilin lafını dinleyerek bir anne cezaevinde. Bir ağabey, bir amca cezaevinde'' dedi.
Kızının cinayetini aydınlatacak iki kamera olduğunu iddia eden Arif Güran, "Burada önemli olan tek şey, bu cinayeti işleyen kim. Bu cinayete kanıt olan iki kamera var ve iddianamede yok. Evin karşısındaki ve askeri üs bölgesindeki kamera görüntülerinin iddianamede olmadığını söyleyen Arif Güran, "İlk günden beri demişim kızım yukarı çıkmamış. Bunun tespiti için, karşımda kuş bakışı 800 metre kamera var. Havaalanı mobesesi kamerası var. Evim karşısında Dara-2 askeri üs bölgesi kamerası var. Orada 3 kamera var" dedi.
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"İlk günden beri kızımın bu patikayı aşmadığını söylüyorum. Karşımızda havalimanı mobesesi var, yüz tanıması 20 kilometre. Buradan kuşbakışı 5 kilometre ölçümüdür. Şu rampayı görüyor. Kızım çıktı mı, çıkmadı mı. Bizden ne istiyorsunuz” diye soran Arif Güran sözlerine şöyle devam etti:
“Diyorlar ki HTS, tamam HTS var, doğrudur. Nevzat, bırakmadı kızım rampadan çıksın. Vahşi adam bırakmadı kızım çıksın. Şuraya gelseniz HTS iki metre kaysa benim oturma odama geliyor. Buraya gelseniz mutfağımın içine atıyor. Şuraya gelseniz salonuma atıyor. Bir nokta bu kadar mı şaşmaz. Bu nasıl bir tespittir. Benim için bir kanıt değil. Bugün hepsinin müebbet yemesi benim için önemli değil. Kızımın cinayetini işleyen belli değil. Dara-2’nin iddianameye alınmasını istiyorum. İddianameye girerse cinayet çözülecek. Katil ya da katiller belli olacak.”
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