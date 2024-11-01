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Cuma Namazında Hedef Alındı: İsmailağa Camii Önünde Silah Sesleri

Cuma Namazında Hedef Alındı: İsmailağa Camii Önünde Silah Sesleri

Silahlı Saldırı ismailağa
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.11.2024 - 16:25

İstanbul'un Fatih ilçesindeki İsmailağa Camii'nin önünde korku dolu anlar yaşandı. Cuma namazı sırasında bir kişi havaya ateş açtı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Manyasızâde Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Manyasızâde Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi.

Caminin avlusuna gelen bir şahıs elinde bulunan silahla havaya ateş açtı. Ateş açtıktan sonra şahıs olay yerinden ayrıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Caminin avlusuna gelen bir şahıs elinde bulunan silahla havaya ateş açtı. Ateş açtıktan sonra şahıs olay yerinden ayrıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin görüntüler:

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