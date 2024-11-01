Cuma Namazında Hedef Alındı: İsmailağa Camii Önünde Silah Sesleri
Cuma Namazında Hedef Alındı: İsmailağa Camii Önünde Silah Sesleri
İstanbul'un Fatih ilçesindeki İsmailağa Camii'nin önünde korku dolu anlar yaşandı. Cuma namazı sırasında bir kişi havaya ateş açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Manyasızâde Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Caminin avlusuna gelen bir şahıs elinde bulunan silahla havaya ateş açtı. Ateş açtıktan sonra şahıs olay yerinden ayrıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olaya ilişkin görüntüler:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın