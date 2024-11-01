Market Raflarından Kaldırıldı: ‘Tost Peyniri’ İbaresi Tarih Oldu
Market Raflarından Kaldırıldı: ‘Tost Peyniri’ İbaresi Tarih Oldu
'Kaşar peyniri' izlenimi yaratması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, zincir marketlerde satışa sunulan 'tost peyniri' ibaresine sınırlama getirdi. Sözcü'de yer alan habere göre, değişikliğe uymayan ürünlerin marketlerde satışı yasaklanacak.
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‘Tost peyniri’ ibaresi tarih oldu, raflardan kaldırılmaya başlandı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, peynirde taklit ve tağşişin önüne geçmek için peynirin market raflarında kullanılan ibarelerine yönelik yeni adımlar attı.
Marketlerde satışa sunulan peynirlere yeni tedbirler alındı. 'Kaşar peyniri' izlenimi yaratması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, marketlerde satışa sunulan 'tost peyniri' ibaresine sınırlama getirdi.
Söz konusu ürünlerin, çok daha az süt oranı ile hazırlanıyor oluşu gözlerden kaçmadı.
Tek bir hayvan türüne ait sütün kullanılmadığı ve farklı türdeki sütlerin karıştırıldığı ürünlerde ise hayvan görseli kullanımına yasak getirilecek.
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