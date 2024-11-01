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Market Raflarından Kaldırıldı: ‘Tost Peyniri’ İbaresi Tarih Oldu

Market Raflarından Kaldırıldı: ‘Tost Peyniri’ İbaresi Tarih Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.11.2024 - 11:05

'Kaşar peyniri' izlenimi yaratması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, zincir marketlerde satışa sunulan 'tost peyniri' ibaresine sınırlama getirdi. Sözcü'de yer alan habere göre, değişikliğe uymayan ürünlerin marketlerde satışı yasaklanacak.

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‘Tost peyniri’ ibaresi tarih oldu, raflardan kaldırılmaya başlandı.

‘Tost peyniri’ ibaresi tarih oldu, raflardan kaldırılmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, peynirde taklit ve tağşişin önüne geçmek için peynirin market raflarında kullanılan ibarelerine yönelik yeni adımlar attı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, peynirde taklit ve tağşişin önüne geçmek için peynirin market raflarında kullanılan ibarelerine yönelik yeni adımlar attı.

Marketlerde satışa sunulan peynirlere yeni tedbirler alındı. 'Kaşar peyniri' izlenimi yaratması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, marketlerde satışa sunulan 'tost peyniri' ibaresine sınırlama getirdi.

Marketlerde satışa sunulan peynirlere yeni tedbirler alındı. 'Kaşar peyniri' izlenimi yaratması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, marketlerde satışa sunulan 'tost peyniri' ibaresine sınırlama getirdi.

Söz konusu ürünlerin, çok daha az süt oranı ile hazırlanıyor oluşu gözlerden kaçmadı.

Söz konusu ürünlerin, çok daha az süt oranı ile hazırlanıyor oluşu gözlerden kaçmadı.

Sözcü'nün haberine göre, üretici firmalara yeni dönemde uyması gereken kuralları ileten Bakanlık, 'eritme peynir' olarak satışa sunulan ürünlerde 'tost peyniri' ifadesinin yer almasını yasakladı. Bu ürünler market raflarında yer almaya devam edecek olsa da, ambalajlarında ürünün yapısına ilişkin net ifadeler kullanılmak zorunda olacak. Değişikliğe uymayan ürünlerin ise marketlerde satışı yasaklanacak.

Tek bir hayvan türüne ait sütün kullanılmadığı ve farklı türdeki sütlerin karıştırıldığı ürünlerde ise hayvan görseli kullanımına yasak getirilecek.

Tek bir hayvan türüne ait sütün kullanılmadığı ve farklı türdeki sütlerin karıştırıldığı ürünlerde ise hayvan görseli kullanımına yasak getirilecek.
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