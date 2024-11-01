Market Raflarından Kaldırıldı: ‘Tost Peyniri’ İbaresi Tarih Oldu

Sözcü'nün haberine göre, üretici firmalara yeni dönemde uyması gereken kuralları ileten Bakanlık, 'eritme peynir' olarak satışa sunulan ürünlerde 'tost peyniri' ifadesinin yer almasını yasakladı. Bu ürünler market raflarında yer almaya devam edecek olsa da, ambalajlarında ürünün yapısına ilişkin net ifadeler kullanılmak zorunda olacak. Değişikliğe uymayan ürünlerin ise marketlerde satışı yasaklanacak.