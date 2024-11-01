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İlkokulda Müstehcen Şarkı ile dans gösterisi Krize Neden Oldu: 29 Ekim Gösterisine Soruşturma

İlkokulda Müstehcen Şarkı ile dans gösterisi Krize Neden Oldu: 29 Ekim Gösterisine Soruşturma

İzmir 29 Ekim okul
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.11.2024 - 10:06

İzmir'in Buca ilçesindeki bir ilkokulda öğrencilerin müstehcen şarkı ile dans gösterisi yaptıkları iddia edildi. İddialar sonrası harekete geçen İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma başlattı.

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Buca ilçesinde Vali Rahmi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin dans gösterisi olay oldu. Gösteride kullanılan İngilizce şarkı krize neden oldu.

Buca ilçesinde Vali Rahmi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin dans gösterisi olay oldu. Gösteride kullanılan İngilizce şarkı krize neden oldu.

İlkokul öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında müstehcen sözlerin bulunduğu İngilizce şarkı ile dans gösterisi yaptıkları iddia edildi. İddia sonrası gözler okul yönetimine çevrildi. Konuyla ilgili okul idarecileri, tören komitesi ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

İlkokul öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında müstehcen sözlerin bulunduğu İngilizce şarkı ile dans gösterisi yaptıkları iddia edildi. İddia sonrası gözler okul yönetimine çevrildi. Konuyla ilgili okul idarecileri, tören komitesi ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.
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