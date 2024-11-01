İlkokulda Müstehcen Şarkı ile dans gösterisi Krize Neden Oldu: 29 Ekim Gösterisine Soruşturma
İlkokulda Müstehcen Şarkı ile dans gösterisi Krize Neden Oldu: 29 Ekim Gösterisine Soruşturma
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buca ilçesinde Vali Rahmi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin dans gösterisi olay oldu. Gösteride kullanılan İngilizce şarkı krize neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlkokul öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında müstehcen sözlerin bulunduğu İngilizce şarkı ile dans gösterisi yaptıkları iddia edildi. İddia sonrası gözler okul yönetimine çevrildi. Konuyla ilgili okul idarecileri, tören komitesi ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın