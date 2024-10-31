Kadın Çalışanı Taciz Eden Belediye Başkanı Hakkında Karar: Yakalanıp, Gözaltına alındı
Kadın Çalışanı Taciz Eden Belediye Başkanı Hakkında Karar: Yakalanıp, Gözaltına alındı
Zonguldak Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye çalışanını taciz ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Davada sona gelindi. Hapis cezası kesinleşen Demirtaş, gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Gülüç beldesinde çalışan Duygu K., geçtiğimiz yıl Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.
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‘Cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı’ suçlarından hakkında dava açılan AK Partili Belediye Başkanı Demirtaş, olayın siyasi kumpas olduğunu iddia etti. Ancak mahkeme heyeti, Demirtaş’ın ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Demirtaş ayrıca, cinsel taciz suçundan da 10 ay hapse çarptırıldı.
Demirtaş’ın avukatları, karara itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkeme, Demirtaş’ın avukatlarının başvurusunu reddetti. Böylelikle Demirtaş hakkında verilen hapis cezası kararı kesinleşmiş oldu. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Demirtaş, Eskişehir'de polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
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