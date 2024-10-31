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İfşa Edildi: Cübbeli Ahmet'in Alaattin Çakıcı'nın Elini Öptüğü Görüntüler Ortaya Çıktı

İfşa Edildi: Cübbeli Ahmet'in Alaattin Çakıcı'nın Elini Öptüğü Görüntüler Ortaya Çıktı

Cübbeli Ahmet Alaattin Çakıcı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.10.2024 - 10:23

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün Alaattin Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

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Ahmet Mahmut Ünlü, bir video yayınlayarak PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan için çağrı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirmişti.

Ahmet Mahmut Ünlü, bir video yayınlayarak PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan için çağrı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirmişti.

Cübbeli Ahmet, Alaattin Çakıcı ile görüştükten sonra, “Devlet Beyefendi’nin sözlerinin doğruluğu gün yüzüne çıkıyor" diyerek ilk yaptığı açıklamadan vazgeçti.

Cübbeli Ahmet, Alaattin Çakıcı ile görüştükten sonra, “Devlet Beyefendi’nin sözlerinin doğruluğu gün yüzüne çıkıyor" diyerek ilk yaptığı açıklamadan vazgeçti.

Sosyal medyada ifşa edilen görüntülerde Cübbeli Ahmet ve Çakıcı'nın bir otoparkta buluştuğu görüldü. Çakıcı, Ünlü'ye kucak açıp sarıldı. Ardından Ünlü de iki büklüm olup Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştı. Çakıcı, el öpmesine izin vermedi.

Sosyal medyada ifşa edilen görüntülerde Cübbeli Ahmet ve Çakıcı'nın bir otoparkta buluştuğu görüldü. Çakıcı, Ünlü'ye kucak açıp sarıldı. Ardından Ünlü de iki büklüm olup Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştı. Çakıcı, el öpmesine izin vermedi.

İşte o anlar:

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