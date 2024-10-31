Böylesini Ne Gördünüz Ne de Duydunuz! Şeytan Kostümüyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Koştu: Gözaltına Alındı
Böylesini Ne Gördünüz Ne de Duydunuz! Şeytan Kostümüyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Koştu: Gözaltına Alındı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde inanılmaz bir olay yaşandı. Köprüde şeytan kostümüyle koşan şüpheli gözaltına alındı.
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Sosyal medya için yapılan skandallara bir yenisi daha eklendi.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde giydiği şeytan kostümüyle koşan şüpheli trafiği tehlikeye düşürdü. O anların videosunun sosyal medyada paylaşılması sonrası polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Konuyla ilgili İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada, "S.K. isimli şahsın, kostümlü vaziyette köprü üzerinde yaya olarak koşan E.C.E.’yi video kaydına aldığı sırada trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlenmiş, şahıslar aynı gün görevlilerce yakalanmıştır. Şüpheli şahıslardan S.K. isimli şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 'Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek' ten bin 380 lira idari para cezası uygulanmıştır. Şahıslardan E.C.E. isimli şahsa ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 'Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri' maddesinden 690 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.
İşte o anlar:
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özür dilerim şeytana uydum
hepimiz tertemiz delirdik ülkede bdjsjsjs
şöyle delirmeme bir şey kalmadı
:))))) hep aynı