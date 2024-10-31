İspanya'da Sel Faciası: Bilanço Ağırlaştı, Can Kaybı 95'e Yükseldi
İspanya'da Sel Faciası: Bilanço Ağırlaştı, Can Kaybı 95'e Yükseldi
İspanya'da meydana gelen sel faciasında bilanço ağırlaştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 95'e yükseldi.
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İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış felakete yol açtı. Valensiye son 28 yılın en fazla yağışını aldı.
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İspanya hükümetinde Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı ve oluşturulan Kriz Masası'nı yöneten Angel Victor Torres, meydana gelen felaketten dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.
Torres, şiddetli yağış ve fırtınanın halen devam ettiği bölgelerde yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve çoğu kapalı ve sular altında kalan yolları kullanmamaları çağrısında bulundu.
İspanya'yı vuran sel felaketinde can kaybı arttı. Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiğini açıkladı.
Can kayıplarının 92'sinin Valencia'da, 2'sinin Castilla-La Mancha'da ve 1'inin Malaga'da yaşandığı aktarıldı.
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