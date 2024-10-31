Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Harekete Geçti: O Markanın Satışı Yasaklandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Harekete Geçti: O Markanın Satışı Yasaklandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, piyasadaki bir saç kurutma makinesinin peşine düştü. Satışı yasaklanan ürünün imha edilmesi için harekete geçildi.
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Bakanlık, gazetelere can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden bir ürünle ilgili fotoğraflı ilan verdi.
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PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesinin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği ortaya çıktı. Söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadaki ürünlerin toplatılarak imha edilmesine karar verildiği açıklandı.
Bakanlığın ilanında şu ifadeler kullanıldı:
"Bakanlığımızca, güvensiz oldukları tespit edilerek can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden aşağıda üretici ve ürün bilgileri yer alan "PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 25.04.2024 tarih ve 5619821 sayılı idari yaptırım kararı ile karar verilmiştir. Aşağıda tabloda bulunan "PULSAR marka Z5 model saç kurutma maki- nesi satan/kullananların ellerinde bulunan ürünleri "Meclis Mah. İlknur Sok. No:8/1 Sancaktepe/İSTANBUL" adresine düzenlenecek tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir."
İşte o ilan:
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