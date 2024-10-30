Bu da Oldu: ‘Mavi’ Kategoride Aranan FETÖ'cünün Kızı 1 Milyon Aboneli Fenomenmiş

Bir skandala daha imza atıldı. ‘Mavi’ kategoride aranan FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın kızı Emine Zeliha Akpınar’ın 1 milyon aboneli bir Youtuber olduğu ortaya çıktı. Odatv'nin haberine göre, Akpınar'ın Birleşik Krallık’a firar ettiği iddia edildi.