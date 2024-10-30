Bu da Oldu: ‘Mavi’ Kategoride Aranan FETÖ'cünün Kızı 1 Milyon Aboneli Fenomenmiş
Bu da Oldu: ‘Mavi’ Kategoride Aranan FETÖ'cünün Kızı 1 Milyon Aboneli Fenomenmiş
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FETÖ'nün 'mülkiye imam'larından olan Mahmut Akpınar her yerde aranırken kızı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
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YouTube’da bir milyon abonesi olan Emine Zeliha Akpınar'ın FETÖ'cü Mahmut Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıktı. Videoda Emine Zeliha Akpınar, babası Mahmut Akpınar ile video çekti. Zeliha Akpınar’ın Instagram’da 154 bin takipçisi bulunurken, Ağustos 2023’te Marmaris’te tatil yapması dikkat çekti.
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