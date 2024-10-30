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Bu da Oldu: ‘Mavi’ Kategoride Aranan FETÖ'cünün Kızı 1 Milyon Aboneli Fenomenmiş

Bu da Oldu: ‘Mavi’ Kategoride Aranan FETÖ'cünün Kızı 1 Milyon Aboneli Fenomenmiş

FETÖ
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.10.2024 - 06:38

Bir skandala daha imza atıldı. ‘Mavi’ kategoride aranan FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın kızı Emine Zeliha Akpınar’ın 1 milyon aboneli bir Youtuber olduğu ortaya çıktı.  Odatv'nin haberine göre, Akpınar'ın Birleşik Krallık’a firar ettiği iddia edildi.

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FETÖ'nün 'mülkiye imam'larından olan Mahmut Akpınar her yerde aranırken kızı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

FETÖ'nün 'mülkiye imam'larından olan Mahmut Akpınar her yerde aranırken kızı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

YouTube’da bir milyon abonesi olan Emine Zeliha Akpınar'ın FETÖ'cü Mahmut Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıktı. Videoda Emine Zeliha Akpınar, babası Mahmut Akpınar ile video çekti. Zeliha Akpınar’ın Instagram’da 154 bin takipçisi bulunurken, Ağustos 2023’te Marmaris’te tatil yapması dikkat çekti.

YouTube’da bir milyon abonesi olan Emine Zeliha Akpınar'ın FETÖ'cü Mahmut Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıktı. Videoda Emine Zeliha Akpınar, babası Mahmut Akpınar ile video çekti. Zeliha Akpınar’ın Instagram’da 154 bin takipçisi bulunurken, Ağustos 2023’te Marmaris’te tatil yapması dikkat çekti.

Odatv'nin haberine göre, Mavi kategoride aranan FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın Birleşik Krallık’a firar ettiği iddia edildi.

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