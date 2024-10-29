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İsmail Küçükkaya'dan Canlı Yayında Şaşırtan Hareket: 'Bozkurt' İşareti Yaptı

İsmail Küçükkaya'dan Canlı Yayında Şaşırtan Hareket: 'Bozkurt' İşareti Yaptı

Canlı Yayın İsmail Küçükkaya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.10.2024 - 15:18

Gazeteci İsmail Küçükkaya, canlı yayında yaptığı hareketle izleyecileri şaşırttı. Küçükkaya, Halk TV'deki 'Yeni Bir Sabah' programında bozkurt işareti yaptı.

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Küçükkaya, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın bozkurt işareti yaptığı fotoğrafı göstermek istedi.

Küçükkaya, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın bozkurt işareti yaptığı fotoğrafı göstermek istedi.

Ancak Bayraktar'ın fotoğrafı göstermeden önce Küçükkaya, bozkurt işareti yaptı.

Ancak Bayraktar'ın fotoğrafı göstermeden önce Küçükkaya, bozkurt işareti yaptı.

Yönetmenden kendisini yakın çekime almasını isteyen Küçükkaya, “Benim bunu yapmam haber değeri taşımıyor. Bunu Selçuk Bayraktar yapınca haber olur” dedi.

Yönetmenden kendisini yakın çekime almasını isteyen Küçükkaya, “Benim bunu yapmam haber değeri taşımıyor. Bunu Selçuk Bayraktar yapınca haber olur” dedi.
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