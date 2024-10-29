İsmail Küçükkaya'dan Canlı Yayında Şaşırtan Hareket: 'Bozkurt' İşareti Yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Canlı Yayında Şaşırtan Hareket: 'Bozkurt' İşareti Yaptı
Gazeteci İsmail Küçükkaya, canlı yayında yaptığı hareketle izleyecileri şaşırttı. Küçükkaya, Halk TV'deki 'Yeni Bir Sabah' programında bozkurt işareti yaptı.
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Küçükkaya, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın bozkurt işareti yaptığı fotoğrafı göstermek istedi.
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Ancak Bayraktar'ın fotoğrafı göstermeden önce Küçükkaya, bozkurt işareti yaptı.
Yönetmenden kendisini yakın çekime almasını isteyen Küçükkaya, “Benim bunu yapmam haber değeri taşımıyor. Bunu Selçuk Bayraktar yapınca haber olur” dedi.
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