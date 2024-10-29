Milli Atlet Selene Durna, Şüpheli Şekilde Hayatını Kaybetti: 6'ncı Kattaki Evinin Balkonundan Düştü
Milli Atlet Selene Durna, Şüpheli Şekilde Hayatını Kaybetti: 6'ncı Kattaki Evinin Balkonundan Düştü
Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Sarıyer'de 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen Selene Durna, yaşamını yitirdi.
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Özel bir spor salonunda fitness eğitmenliği yapan 32 yaşındaki Selene Durna'nın hayatına son verdiğini düşünen polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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İddiaya göre yalnız yaşadığı İstanbul'un Sarıyer ilçesi Bahçeköy Yeni Mahalle'deki binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan düştü. Durna'nın komşuları polise haber verdi.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Selene Durna'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yeri inceleme ekibi, Selene Durna'nın evinde ve park halindeki otomobilinde inceleme yaptı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna'nın ölüm haberi üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı. Kulübün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.
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