Tulum Peynirine de El Atmışlar: İçinden Çıkanlar Hayrete Düşürdü
Tulum Peynirine de El Atmışlar: İçinden Çıkanlar Hayrete Düşürdü
Gıda malzemelerinde hile yapanlar tulum peynirine de el atmışlar. Tulum peynirlerinde, mantar enfeksiyonlarında tedavi amacıyla kullanılan natamisin bileşeni tespit edildi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı tağşiş listesine tulum peynirinde hile yapanlar da eklendi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan ifşalar tüm hızıyla devam ediyor.
Son olarak yapılan testlerde zeytinyağı yerine tohum yağı, tulum peyniri yerine bitkisel yağ ve ilaç katıldığı ortaya çıktı.
Natamisin, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan antifungal (mantar önleyici) bir maddedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit-tağşiş yapılan ürünler listesinde bu maddeyi içeren ürünlerin sağlığı tehlikeye düşürebileceği belirtilmiştir. Madde, hassas bireylerde ciltte döküntü, şişlik ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Uzun vadeli ve yüksek dozda tüketilmesi ise bağırsak florasının bozulmasına, sindirim sisteminde komplikasyonlar gelişmesine ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir.
Natamisin, peynir, yoğurt gibi süt ve süt ürünleri ile şarküteri ürünlerinde yaygın olarak kullanılan bir mantar önleyicidir. Kullanıldığı gıdada küf ve maya gelişimini engeller. Böylece ürünlerin raf ömrü uzarken, gıdaların bozulması ve küf gelişmesi de engellenmiş olur. İlaç sektöründe de kullanılan madde, insanlarda görülen bazı mantar hastalıklarının tedavisinde etkili bir yöntem olarak ilaçlara dahil edilebilir.
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