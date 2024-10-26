Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Facia Teğet Geçti: Molozlar Öğrencilerin Bulunduğu Kurs Merkezine İsabet Etti

Facia Teğet Geçti: Molozlar Öğrencilerin Bulunduğu Kurs Merkezine İsabet Etti

Mersin Öğrenci
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.10.2024 - 14:41

Mersin'de facia teğet geçti. Bir binanın yıkılan kısmı, öğrencilerin bulunduğu kurs merkezine isabet etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Korkunç olay Mersin merkez Yenişehir ilçesi Dumlupınar Mahallesi 1506 Sokak'ta meydana geldi.

Korkunç olay Mersin merkez Yenişehir ilçesi Dumlupınar Mahallesi 1506 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde kontrollü yıkımı başlanan binada bugün de çalışmalar devam etti. Çalışmalar devam ettiği sırada yıkımı yapılan binanın molozları, yan tarafta bulunan bir yabancı dil kurs merkezine isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde kontrollü yıkımı başlanan binada bugün de çalışmalar devam etti. Çalışmalar devam ettiği sırada yıkımı yapılan binanın molozları, yan tarafta bulunan bir yabancı dil kurs merkezine isabet etti.

Kurs merkezinin duvarı yıkılırken, o anlarda öğrenciler korku dolu anlar yaşadı. Deprem olduğunu düşünen öğrenciler apar topar dışarıya çıktı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kurs merkezinin duvarı yıkılırken, o anlarda öğrenciler korku dolu anlar yaşadı. Deprem olduğunu düşünen öğrenciler apar topar dışarıya çıktı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay öncesinde zabıta ekiplerinin yıkımı durdurduğu ancak bir süre sonra çalışmaların izinsiz olarak başlandığı iddia edildi. Faciayı yaşayan 11 yaşındaki Ali Çağan, "Teneffüste sınıftaydım, pencereden yıkımı izliyordum. Bina yıkılınca camlar kırıldı ve üzerime geldi. Normalde gelmezdi ama rüzgârın etkisi ile savruldu parçalar. Koluma sadece sıva geldi, gürültüyü duyunca zaten yere düşmüştüm" dedi.

Olay öncesinde zabıta ekiplerinin yıkımı durdurduğu ancak bir süre sonra çalışmaların izinsiz olarak başlandığı iddia edildi. Faciayı yaşayan 11 yaşındaki Ali Çağan, "Teneffüste sınıftaydım, pencereden yıkımı izliyordum. Bina yıkılınca camlar kırıldı ve üzerime geldi. Normalde gelmezdi ama rüzgârın etkisi ile savruldu parçalar. Koluma sadece sıva geldi, gürültüyü duyunca zaten yere düşmüştüm" dedi.

"Yıkım neredeyse 6 şiddetinde deprem etkisi oluşturdu'' diyen veli Turan Yıldırım, sözlerine öyle devam etti: Hemen aşağı dersliğe koştum çocukların yanına. 2 katın duvarları patlamıştı. Ufak yaralanmalar oldu, hastaneye kaldırılan oldu. Çocukların hepsi inanılmaz derecede korktu. Çocuklar derslikteyken oldu. Bütün çocuklar deprem oldu zannetti, aşağı koşturdu. 08.45'te zabıta gelmiş durdurmuş yıkımı ama ona rağmen devam etmişler. Netice de bu maalesef."

"Yıkım neredeyse 6 şiddetinde deprem etkisi oluşturdu'' diyen veli Turan Yıldırım, sözlerine öyle devam etti: Hemen aşağı dersliğe koştum çocukların yanına. 2 katın duvarları patlamıştı. Ufak yaralanmalar oldu, hastaneye kaldırılan oldu. Çocukların hepsi inanılmaz derecede korktu. Çocuklar derslikteyken oldu. Bütün çocuklar deprem oldu zannetti, aşağı koşturdu. 08.45'te zabıta gelmiş durdurmuş yıkımı ama ona rağmen devam etmişler. Netice de bu maalesef."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte o anlar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın