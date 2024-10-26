Facia Teğet Geçti: Molozlar Öğrencilerin Bulunduğu Kurs Merkezine İsabet Etti
Facia Teğet Geçti: Molozlar Öğrencilerin Bulunduğu Kurs Merkezine İsabet Etti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Korkunç olay Mersin merkez Yenişehir ilçesi Dumlupınar Mahallesi 1506 Sokak'ta meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde kontrollü yıkımı başlanan binada bugün de çalışmalar devam etti. Çalışmalar devam ettiği sırada yıkımı yapılan binanın molozları, yan tarafta bulunan bir yabancı dil kurs merkezine isabet etti.
Kurs merkezinin duvarı yıkılırken, o anlarda öğrenciler korku dolu anlar yaşadı. Deprem olduğunu düşünen öğrenciler apar topar dışarıya çıktı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay öncesinde zabıta ekiplerinin yıkımı durdurduğu ancak bir süre sonra çalışmaların izinsiz olarak başlandığı iddia edildi. Faciayı yaşayan 11 yaşındaki Ali Çağan, "Teneffüste sınıftaydım, pencereden yıkımı izliyordum. Bina yıkılınca camlar kırıldı ve üzerime geldi. Normalde gelmezdi ama rüzgârın etkisi ile savruldu parçalar. Koluma sadece sıva geldi, gürültüyü duyunca zaten yere düşmüştüm" dedi.
"Yıkım neredeyse 6 şiddetinde deprem etkisi oluşturdu'' diyen veli Turan Yıldırım, sözlerine öyle devam etti: Hemen aşağı dersliğe koştum çocukların yanına. 2 katın duvarları patlamıştı. Ufak yaralanmalar oldu, hastaneye kaldırılan oldu. Çocukların hepsi inanılmaz derecede korktu. Çocuklar derslikteyken oldu. Bütün çocuklar deprem oldu zannetti, aşağı koşturdu. 08.45'te zabıta gelmiş durdurmuş yıkımı ama ona rağmen devam etmişler. Netice de bu maalesef."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın