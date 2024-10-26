5 Yıldızlı Otellerde Böcek Alarmı: Valizin İçinde Geliyor
5 Yıldızlı Otellerde Böcek Alarmı: Valizin İçinde Geliyor
Antalya'daki beş yıldızlı otellerin başı tahtakurularıyla dertte. İddiaya göre, Avrupa'dan gelen misafirlerin valizine tutunan tahtakuruları, Türkiye'ye geldiğinde otel odalarının her yerine yayılıyor. Konuya ilişkin konuşan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin 'Gece gelip, sizden kan emdikten sonra tekrar valizin iç kısımlarına yumurta bırakıyor. Fark etmeden bu valizle her yere yumurta taşıyorsunuz' dedi.
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'Bir bu eksikti' denilen olay Antalya'da yaşandı.
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Tahtakuruların Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin farkında olmadan valizleri ile taşıdıkları tahtakurusu yumurtalarından kaynaklandığı tespit edildi.Otel odalarında özellikle yatakların başlık kısımlarında, baza altlarında, kıyafet dolaplarında tahtakurusu ve yumurtalarına rastlandı. Günlerce süren ilaçlama sonrası tahtakurularından arındırılan odalar, birkaç hafta sonra yeniden aynı sorunla karşılaştı. Şikayetlerin artması ile aralarında 5 yıldızlı otellerin de bulunduğu tesislerde, geniş çaplı ilaçlama yapıldığı öğrenildi.
Tahtakurusu yumurtalarının, birkaç gün içerisinde kan emici böcekler haline dönüştüğünü anlatan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Son 2 yıldır belirgin artış var. Çoğu hastaneler, oteller, toplu taşımada şikayetler geliyor. Tahtakurusuyla mücadele ne yazık ki zor. Bir defa ilaçlamayla çözülecek bir sorun değil. İnsanların tedbirli davranması lazım" dedi.
Otellere gidince ilk olarak odanın kontrol edilmesi gerektiğini belirten Çetin, "Ekonomik koşullar nedeniyle insanlar daha uygun fiyatlı yerleri konaklamak için tercih ediyor. Ancak bu durumda hijyen koşulları ve ilaçlamanın iyi olmadığı yerler oluyor. Otel, pansiyon gibi konaklama yerlerinde fazlaca şikayet var. Dünyanın birçok ülkesinde tahtakurusu şikayetleri oluyor. O ülkelerden gelen turistlerden bulaş söz konusu. Avrupa'dan gelen bir turist valizinin kenarında tahtakurusu yumurtaları getirebiliyor. Otelde odaya girince de yumurtalar açılabiliyor" diye konuştu.
İşte o anlar:
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