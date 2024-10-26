5 Yıldızlı Otellerde Böcek Alarmı: Valizin İçinde Geliyor

Antalya'daki beş yıldızlı otellerin başı tahtakurularıyla dertte. İddiaya göre, Avrupa'dan gelen misafirlerin valizine tutunan tahtakuruları, Türkiye'ye geldiğinde otel odalarının her yerine yayılıyor. Konuya ilişkin konuşan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin 'Gece gelip, sizden kan emdikten sonra tekrar valizin iç kısımlarına yumurta bırakıyor. Fark etmeden bu valizle her yere yumurta taşıyorsunuz' dedi.