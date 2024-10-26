300 Binden Fazla Takipçisi Olan Influencerlar Dikkat: Ticaret Bakanlığı Eğitim Verecek
300 Binden Fazla Takipçisi Olan Influencerlar Dikkat: Ticaret Bakanlığı Eğitim Verecek
Sosyal medya fenomenlere yönelik bir hamle daha geldi. Kazandıkları paralar nedeniyle sosyal medya fenomenleri iktidarın radarına girdi. Ticaret Bakanlığı, 300 binden fazla takipçisi olan influencerlara pazarlamada yasal ve etik ilkeler konusunda eğitim verecek.
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Sosyal medya fenomenlerine yönelik yeni bir düzenlenmeye gidildi.
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Ticaret Bakanlığı, "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı" kapsamında 300 binden fazla takipçisi olan influencer'lara pazarlama iletişiminde uyulması gereken yasal ve etik ilkeler hakkında eğitim vereceğini açıkladı.
16 Ekim'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliğindeki eğitim programına ilişkin, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Reklam Özdenetim Kurulu temsilcileri, reklam sektörü temsilcileri ve kamuoyunda 'influencer' olarak bilinen ve takipçi sayılarıyla etkileyici güçleri yüksek sosyal medya etkileyicilerinin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendiği ifade edildi.
İlk etapta 300 binden fazla takipçiye sahip sosyal medya etkileyicilerinin katılabileceği eğitim programında, sosyal medya etkileyicileri pazarlama iletişiminde dikkat etmeleri gereken yasal ve etik ilkeleri öğrenme fırsatı bulacak.
İlki 25 Kasım'da düzenlenecek ve 1 yıl boyunca 2 ayda bir yüz yüze yapılması planlanan eğitimi tamamlayan katılımcılara, katılım belgesi verilecek ve isimleri Reklam Özdenetim Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanacak.
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