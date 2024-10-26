İyi İnsanlar İyi ki Var: Hayırsever Vatandaş, 13 Depremzede Ailenin 40 bin TL’lik Bakkal Borcunu Ödedi
İyi İnsanlar İyi ki Var: Hayırsever Vatandaş, 13 Depremzede Ailenin 40 bin TL’lik Bakkal Borcunu Ödedi
''İyi ki iyi insanlar var'' diye sevindiren olay Hatay'da yaşandı. Hatay’ın Payas ilçesinde hayırsever vatandaş, bir bakkaldaki 13 kişinin veresiye defterindeki 40 bin TL’lik borcunu ödedi.
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Bakkalın sahibi Abdurrahman Öztürk ise borçların başka biri tarafından ödenince şaşkınlığını gizleyemedi.
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Edinilen bilgiye göre, Payas ilçesinde esnaflık yapan Abdurrahman Öztürk’ün iş yerine gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, veresiye defterindeki 40 bin TL borcu ödemek istedi.
Hayırseverin verdiği parayla 13 kişinin borcunu silindi. "Bu ödenen borçlar durumu iyi olmayanlar, ödemekte zorlananlar ve evleri kira olanlar özellikle seçildiler'' diyen Abdurrahman Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: ''13 borcu bulunan kişinin toplamda 40 bin TL borcu hayırsever vatandaşımız tarafından ödendi. Bu hayırseverimiz hiçbir şekilde de ismini ve görüntüsünü de vermek istemedi. Borçları ödenen kişilere de gizli olarak borçlarının ödendiğini belirteceğim. Borçlarının ödenmesine benim sevindiğim kadar, onların da sevineceğini biliyorum; zor bir süreçteyiz, kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş, gerçekten de zor zamanlar geçiriyoruz, biz esnaflar ve halk olarak.”
İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyen Öztürk, "13 kişinin borcunun bir anda ödenmesi bana da ilaç gibi geldi. Ben de yarın borçlarımı ödeyeceğim, borçları ödenen kişiler gibi ben de rahatlayacağım. Bir hayırseverin veresiye defterindeki 13 kişinin 40 bin TL’lik borcunu kapatmasıyla ilk defa karşılaştım. 6 yıl esnaflık yaptım, böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım” dedi.
İşte o anlar:
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