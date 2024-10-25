Eylemde Kalp Krizi Geçirmişti: Polis Memurundan Acı Haber
Eylemde Kalp Krizi Geçirmişti: Polis Memurundan Acı Haber
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
25 Ağustos'ta meydana gelen olayda Cebeci köyü ve mahallesi sakinleri Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda toplanarak taş ocakları ve toz bulutlarına yönelik pankart açıp eylem yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sırada bir grubun 1. Cebeci Caddesi'nde yürüyüş yapmak istemesi üzerine polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri almıştı.
Polise zorluk çıkartan 5 eylemci gözaltına alınmış, eylem sırasında kalp krizi geçiren Komiser Mehmet Esat Kayacan hastaneye kaldırılmıştı.
Komiser Kayacan'ın 2 aylık yaşam mücadelesini kaybederek şehit olduğu öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın