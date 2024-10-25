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Eylemde Kalp Krizi Geçirmişti: Polis Memurundan Acı Haber

Eylemde Kalp Krizi Geçirmişti: Polis Memurundan Acı Haber

Polis Hastane
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.10.2024 - 18:33

Komiser Mehmet Esat Kayacan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Cebeci köyü sakinlerinin taş ocakları ve toz bulutlarına yönelik eylem yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. 2 aydır hastenede yaşam mücadelesi veren polis memurundan acı haber geldi.

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25 Ağustos'ta meydana gelen olayda Cebeci köyü ve mahallesi sakinleri Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda toplanarak taş ocakları ve toz bulutlarına yönelik pankart açıp eylem yapmıştı.

25 Ağustos'ta meydana gelen olayda Cebeci köyü ve mahallesi sakinleri Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda toplanarak taş ocakları ve toz bulutlarına yönelik pankart açıp eylem yapmıştı.

Bu sırada bir grubun 1. Cebeci Caddesi'nde yürüyüş yapmak istemesi üzerine polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri almıştı.

Bu sırada bir grubun 1. Cebeci Caddesi'nde yürüyüş yapmak istemesi üzerine polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri almıştı.

Polise zorluk çıkartan 5 eylemci gözaltına alınmış, eylem sırasında kalp krizi geçiren Komiser Mehmet Esat Kayacan hastaneye kaldırılmıştı.

Polise zorluk çıkartan 5 eylemci gözaltına alınmış, eylem sırasında kalp krizi geçiren Komiser Mehmet Esat Kayacan hastaneye kaldırılmıştı.

Komiser Kayacan'ın 2 aylık yaşam mücadelesini kaybederek şehit olduğu öğrenildi.

Komiser Kayacan'ın 2 aylık yaşam mücadelesini kaybederek şehit olduğu öğrenildi.
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