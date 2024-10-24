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Bakan Duyurdu: TUSAŞ'a Saldıran Teröristlerden Birinin Kimliği Belli Oldu

Bakan Duyurdu: TUSAŞ'a Saldıran Teröristlerden Birinin Kimliği Belli Oldu

Terör Ali Yerlikaya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 12:23

TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerden birinin kimlik bilgileri ortaya çıktı.  İçişleri Bakanı Yerlikaya, erkek saldırganın PKK üyesi Ali Örek olduğunu, kadın saldırganın kimliğini tespit etmek için de çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

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TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralandı.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, saldıran iki kişiden birinin PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, saldıran iki kişiden birinin PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, ikinci saldırganın kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz! Aziz Milletimizi sindiremez!" dedi.

Yerlikaya, ikinci saldırganın kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz! Aziz Milletimizi sindiremez!" dedi.

İşte o açıklama:

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