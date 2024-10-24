Bakan Duyurdu: TUSAŞ'a Saldıran Teröristlerden Birinin Kimliği Belli Oldu

TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerden birinin kimlik bilgileri ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, erkek saldırganın PKK üyesi Ali Örek olduğunu, kadın saldırganın kimliğini tespit etmek için de çalışmaların sürdüğünü duyurdu.