Terör Saldırısı Sonrası Sedat Peker Sessizliğini Bozdu: ''Vatandaşların Sokağa Dökülmesi Uzun Sürmeyecek''
Terör Saldırısı Sonrası Sedat Peker Sessizliğini Bozdu: ''Vatandaşların Sokağa Dökülmesi Uzun Sürmeyecek''
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası sessizliğini bozdu. ''Devletimizin en üst makamı Sayın Cumhurbaşkanı bence derhal bir açıklama yapmalı'' diyen Sedat Peker, 'Eline bıçak alan psikopatların polisleri kovaladığı görüntüler, silahla polisleri şehit edenler tabii ki teröristlerin iştahını kabartır. Bu tip olaylar yaşanmaya devam ederse korkarım ki vatandaşların sokağa dökülmesi çok uzun sürmeyecek' dedi.
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TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralandı.
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Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu bilinen Sedat Peker, bir sosyal medya hesabı üzeriden Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Peker'in kendi sosyal medya hesabından retweet ettiği paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Eline bıçak alan psikopatların polisleri kovaladığı görüntüler, silahla polisleri şehit edenlerin basındaki haberleri tabii ki teröristlerin iştahını kabartır. Liderler olağanüstü durumlarda olağan dışı kararlar almak zorundadırlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden bugüne kadar geçen zamandaki en büyük tehlikeyle karşı karşıyadır.''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın derhal açıklama yapması gerektiğini vurgulayan Peker, sözlerine şöyle devam etti:
''Devletimizin en üst makamı Sayın Cumhurbaşkanı bence derhal bir açıklama yapmalı. Devletin polisine, askerine veyahut herhangi bir görevlisine bıçak çeken, silah çekenlere karşı devletin polisine vur emri verdiğini açıkça söylemeli. Savcılara da bu şartlarda silah kullanan polislere karşı bir iddianame düzenleyeceklerse ilk sanık olarak Cumhurbaşkanının ismini yazmaları gerektiğini söyleyip devletin güvenlik kadrolarına özgüven verilmelidir.''
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Vatandaşların olaylar sonrası sokaklara döküleceğine işaret eden Sedat Peker, ''Bu sayede de vatandaş huzur içinde yaşamına devam edebilmeli. Bu tip olaylar yaşanmaya devam ederse korkarım ki vatandaşların sokağa dökülmesi çok uzun sürmeyecek. Sokaklarda kaos oluştuğunda ise hem iç hem de dış düşmanlar bekledikleri fırsatı keyifle ele geçirmiş olacaklardır.Devletimizin en değerli kuruluşlarından TUSAŞ’a yapılan hain saldırıda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.
İşte o paylaşım:
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