Terör Saldırısı Sonrası Sedat Peker Sessizliğini Bozdu: ''Vatandaşların Sokağa Dökülmesi Uzun Sürmeyecek''

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası sessizliğini bozdu. ''Devletimizin en üst makamı Sayın Cumhurbaşkanı bence derhal bir açıklama yapmalı'' diyen Sedat Peker, 'Eline bıçak alan psikopatların polisleri kovaladığı görüntüler, silahla polisleri şehit edenler tabii ki teröristlerin iştahını kabartır. Bu tip olaylar yaşanmaya devam ederse korkarım ki vatandaşların sokağa dökülmesi çok uzun sürmeyecek' dedi.