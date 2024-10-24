Terör Saldırısı Sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Etkinliklerini İptal Etti
Terör Saldırısı Sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Etkinliklerini İptal Etti
Terör saldırısı sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etme kararı aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının TUSAŞ saldırısı sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belediyeden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
çok yanlış karar teröristleri sevindirmek oldu bu
Cumhuriyet bir özgürlüktür Siz bunu nasıl kısıtlarsınız Üç beş çapulcu ya meydanmi Bırakılacak ' bu ne korku istihbarat işini yapsın !!
şaşırdık mı