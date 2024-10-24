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Terör Saldırısı Sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Etkinliklerini İptal Etti

Terör Saldırısı Sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Etkinliklerini İptal Etti

Terör Ankara 29 Ekim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 07:41

Terör saldırısı sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etme kararı aldı. 

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının TUSAŞ saldırısı sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının TUSAŞ saldırısı sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
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oluröylebazen

çok yanlış karar teröristleri sevindirmek oldu bu

Hasan Kahramanoğlu

Cumhuriyet bir özgürlüktür Siz bunu nasıl kısıtlarsınız Üç beş çapulcu ya meydanmi Bırakılacak ' bu ne korku istihbarat işini yapsın !!

garibann

şaşırdık mı