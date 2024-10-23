İfşalanan Listeye Yeni Firmalar Eklendi: Yurttaşa At ve Eşek Eti Yedirmişler
İfşalanan Listeye Yeni Firmalar Eklendi: Yurttaşa At ve Eşek Eti Yedirmişler
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı tağşiş listeleri sayesinde gıda da yapılan hileler ortaya çıktı. Yurttaşa köfte, sucuk, peynir, dana eti ve zeytinyağ yerine bambaşka şeyler yedirdikleri tespit edildi. Bugüne kadar yediğimiz gıdalara zararlı madde koyanlar tek tek ifşa edilirken, dün de listeye 5 ildeki firmalar eklendi.
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Aydın, Muğla, Mersin, Adana ve Manisa'daki bazı firmaların yurttaşa at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı gıdada taklit ve tağşiş listesi güncellendi.
Son olarak listeye zeytinyağına tohum yağı, balda sahtecilik, peynirde hile, dana etinde tek tırnaklı eti (at-eşek), köftede tavuk eti karışımı yapan firmalar eklendi.
22 Ekim tarihi itibarıyla listeye eklenen 5 ildeki firmalar şöyle:
Yurttaşa zeytinyağ, köfte ve kaşar peynir yerine bakın neler yedirmişler:
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