İfşalanan Listeye Yeni Firmalar Eklendi: Yurttaşa At ve Eşek Eti Yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı tağşiş listeleri sayesinde gıda da yapılan hileler ortaya çıktı. Yurttaşa köfte, sucuk, peynir, dana eti ve zeytinyağ yerine bambaşka şeyler yedirdikleri tespit edildi. Bugüne kadar yediğimiz gıdalara zararlı madde koyanlar tek tek ifşa edilirken, dün de listeye 5 ildeki firmalar eklendi.