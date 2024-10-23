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İfşalanan Listeye Yeni Firmalar Eklendi: Yurttaşa At ve Eşek Eti Yedirmişler

İfşalanan Listeye Yeni Firmalar Eklendi: Yurttaşa At ve Eşek Eti Yedirmişler

Aydın Muğla Gıda
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 13:17

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı tağşiş listeleri sayesinde gıda da yapılan hileler ortaya çıktı. Yurttaşa köfte, sucuk, peynir, dana eti ve zeytinyağ yerine bambaşka şeyler yedirdikleri tespit edildi. Bugüne kadar yediğimiz gıdalara zararlı madde koyanlar tek tek ifşa edilirken, dün de listeye 5 ildeki firmalar eklendi.

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Aydın, Muğla, Mersin, Adana ve Manisa'daki bazı firmaların yurttaşa at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı.

Aydın, Muğla, Mersin, Adana ve Manisa'daki bazı firmaların yurttaşa at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı gıdada taklit ve tağşiş listesi güncellendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı gıdada taklit ve tağşiş listesi güncellendi.

Son olarak listeye zeytinyağına tohum yağı, balda sahtecilik, peynirde hile, dana etinde tek tırnaklı eti (at-eşek), köftede tavuk eti karışımı yapan firmalar eklendi.

Son olarak listeye zeytinyağına tohum yağı, balda sahtecilik, peynirde hile, dana etinde tek tırnaklı eti (at-eşek), köftede tavuk eti karışımı yapan firmalar eklendi.

22 Ekim tarihi itibarıyla listeye eklenen 5 ildeki firmalar şöyle:

22 Ekim tarihi itibarıyla listeye eklenen 5 ildeki firmalar şöyle:

Yurttaşa zeytinyağ, köfte ve kaşar peynir yerine bakın neler yedirmişler:

Yurttaşa zeytinyağ, köfte ve kaşar peynir yerine bakın neler yedirmişler:
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