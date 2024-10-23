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Devlet Bahçeli, Dervişoğlu'nun Fırlattığı İdam İpini İstedi: Odasına Asacak

Devlet Bahçeli, Dervişoğlu'nun Fırlattığı İdam İpini İstedi: Odasına Asacak

İyi Parti Devlet Bahçeli MHP
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 12:12

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise davet etmişti. Bu duruma tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kürsüden urgan fırlatarak Bahçeli için ''Bu milattır. Al şimdi bu ipi başının ucuna as' dedi. Bahçeli'nin o ipi Genel Merkez'deki makam odasına asacağı öğrenildi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise davet etmesine bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise davet etmesine bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'nin çağrısına tepki olarak kürsüden idam ipi fırlattı. Dervişoğlu bu sırada '''Abdullah Öcalan'ı asamadınız ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Al şimdi bu ipi, baş köşede başının ucuna as'' dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'nin çağrısına tepki olarak kürsüden idam ipi fırlattı. Dervişoğlu bu sırada '''Abdullah Öcalan'ı asamadınız ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Al şimdi bu ipi, baş köşede başının ucuna as'' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grubundan o ipi istedi. Bahçeli’nin o ipi Genel Merkez'deki makam odasına asacağı öğrenildi. Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya, “MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Grubundan o ipi istedi, Genel Merkez'deki makam odasına asacak” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grubundan o ipi istedi. Bahçeli’nin o ipi Genel Merkez'deki makam odasına asacağı öğrenildi. Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya, “MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Grubundan o ipi istedi, Genel Merkez'deki makam odasına asacak” dedi.
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