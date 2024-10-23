Devlet Bahçeli, Dervişoğlu'nun Fırlattığı İdam İpini İstedi: Odasına Asacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise davet etmişti. Bu duruma tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kürsüden urgan fırlatarak Bahçeli için ''Bu milattır. Al şimdi bu ipi başının ucuna as' dedi. Bahçeli'nin o ipi Genel Merkez'deki makam odasına asacağı öğrenildi.