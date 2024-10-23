İYİ Parti'den Bahçeli'ye Tepki! Kürsüden Urgan Fırtlatıldı: Sıralar Şehitlerin Fotoğraflarıyla Doldu
İYİ Parti'den Bahçeli'ye Tepki! Kürsüden Urgan Fırtlatıldı: Sıralar Şehitlerin Fotoğraflarıyla Doldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise davet etmesine bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Konuşması sırasında kürsüden urgan fırlatan Dervişoğlu, Bahçeli için ''Bu milattır. Al şimdi bu ipi başının ucuna as' dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise çağırması siyasetçilere birbirine düşürdü. Bahçeli'ye yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü.
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İYİ Parti'nin bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında salona, terör örgütü tarafından şehit edilen kahraman Türk askerlerinin fotoğrafları yerleştirildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşması sırasında Dervişoğlu, Bahçeli'nin çağrısına tepki olarak kürsüden idam ipi fırlattı. Dervişoğlu bu sırada '''Abdullah Öcalan'ı asamadınız ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Al şimdi bu ipi, baş köşede başının ucuna as'' dedi.
''AK Parti- MHP-CHP-DEM partilerinin lider ve yönetici kadroları eliyle gayrı-milli mutabakat cephesi ilan edilmiştir. Normalleşme çağrılarıyla başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu niteliklerini ahlaksızca sorgulama cüretiyle devam eden süreç, dün itibariyle yanına İmralı ve Kandil katillerini de alarak, büyük Türk milletinin varlığına açıkça savaş ilan etmiştir'' diyen Dervişoğlu sözlerine şöyle devam etti:
''Ben başkaları gibi ne anlama geldiği belli olmayan, televizyon programlarında ve gazete köşelerinde, acaba ne demek istedi, ne yapmayı amaçlıyor türünden, tartışmaya açık cümleler kurmayacağım. Oldukça net, açık ve kısa konuşacağım. Cumhuriyetimizin 101. yılına bir haftamız var. Bizimse kaybedecek bir dakikamız bile yok. Çünkü ihanet çemberi artık alabildiğine genişlemiş, ve hayat sahamızı öylesine daraltmıştır ki, son bir organize darbe ile tamamen nefessiz bırakılabileceğimiz bir sürecin içerisine girmiş bulunuyoruz.''
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