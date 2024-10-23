İYİ Parti'den Bahçeli'ye Tepki! Kürsüden Urgan Fırtlatıldı: Sıralar Şehitlerin Fotoğraflarıyla Doldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise davet etmesine bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Konuşması sırasında kürsüden urgan fırlatan Dervişoğlu, Bahçeli için ''Bu milattır. Al şimdi bu ipi başının ucuna as' dedi.