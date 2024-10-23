Öcalan'ı Meclise Davet Eden Devlet Bahçeli'nin Yakasındaki Rozetin Anlamı Ortaya Çıktı

MHP lideri Devlet Bahçeli, çözüm sürecine ilişkin işaret ettiği Abdullah Öcalan için ''Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın'' demişti. Bu açıklama sonrası tepkilerin odağı haline gelen Bahçeli'nin konuşma yaptığı esnada yakasında takılı olan Oğuz Kaan rozeti dikkat çekti.