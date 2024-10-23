Öcalan'ı Meclise Davet Eden Devlet Bahçeli'nin Yakasındaki Rozetin Anlamı Ortaya Çıktı
Öcalan'ı Meclise Davet Eden Devlet Bahçeli'nin Yakasındaki Rozetin Anlamı Ortaya Çıktı
MHP lideri Devlet Bahçeli, çözüm sürecine ilişkin işaret ettiği Abdullah Öcalan için ''Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın'' demişti. Bu açıklama sonrası tepkilerin odağı haline gelen Bahçeli'nin konuşma yaptığı esnada yakasında takılı olan Oğuz Kaan rozeti dikkat çekti.
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Bahçeli'nin yaptığı konuşma çokça tepki çekerken, taktığı rozetin anlamı da bir o kadar merak uyandırdı.
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Dün grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunarak, ''TBMM'de her meselenin ele alınıp milli akılla çözümü mümkün ve mecburidir. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın'' demişti. Bahçeli'nin bu konuşmayı yaptığı esnada yakısında takılı olan rozet ise gözlerden kaçmadı.
Kullandığı aksesuarlarla gündeme gelen Bahçeli'nin bu kez Oğuz Kaan mührünün olduğu rozeti takması dikkat çekti.
Bahçeli'nin taktığı rozetin, farklı Türk boylarının liderliğini üstlenen, bu boyların bir araya gelerek Türk halkının tarihte birleşmesinde önemli bir rol alan Oğuz Kaan'ın rozeti olduğu ortaya çıktı.
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