Boşanma Davalarında Yeni Düzenleme: Bekleme Süresi Üç Yıldan Bir Yıla Düştü
Boşanma Davalarında Yeni Düzenleme: Bekleme Süresi Üç Yıldan Bir Yıla Düştü
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Boşanma davalarıyla ilgili yeni düzenleme yolda.
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TBMM Adalet Komisyonu'nda, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 13 maddesi kabul edildi.
Medeni Kanun'da değişiklik yapıldı.Kabul edilen bakıldığında boşanma davası reddiyle ilgili süre kısaltıldı. Buna göre, boşanma davalarının reddinde bekleme süresi üç yıldan bir yıla düştü.
Boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 1 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilecek. Teklifin görüşmeleri bugün de devam edecek.
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