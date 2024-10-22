İzinler Alındı: Fethullah Gülen, Çiftliğin Bahçesine Gömülürse Vergiden Muaf Olacak
İzinler Alındı: Fethullah Gülen, Çiftliğin Bahçesine Gömülürse Vergiden Muaf Olacak
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 86 yaşında ölen terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in defnedileceği yere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Mehmet Sumer, Gülen’in, konakladığı çiftliğe gömülmesine kesin karar verildiğini açıkladı.
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Defin işlemleri için gerekli izinlerin alındığı iddia edilirken, Gülen için yapılacak anıt mezara ilişkin dikkat çeken bir detay gündeme geldi.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Voice of America muhabiri Mehmet Sumer, Gülen'in cenazesinin bugüne kadar konakladığı araziye gömülürse vergiden muaf olacaklarını açıkladı.
Sumer, attığı tweetinde Fetullah Gülen’in, konakladığı çiftliğe gömülmesine kesin karar verildiğini duyurdu. ABD yasaları gereği, bu yerin bundan sonra anıt mezar olarak adlandırılacağını ve bu nedenle çiftliğin her türlü vergiden muaf olacağını açıkladı.
Sumer, paylaşımında: “Fetullah Gülen'in cenazesi, izin alınıp konakladığı çiftlik alanına gömülürse, Pensilvanya yasalarına göre arazi her türlü vergi muafiyeti kazanacak. Yasalar, mezar ve anıt mezar gibi yerlerin vergi muafiyeti sağladığını öngörüyor. Bildiğim kadarıyla bu konuda gerekli izinler alındı” diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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