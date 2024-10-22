Türkiye’ye Getirilecek mi? Fetullah Gülen'in Gömüleceği Mezarlık Belli Oldu
Türkiye’ye Getirilecek mi? Fetullah Gülen'in Gömüleceği Mezarlık Belli Oldu
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde ölen terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinin 'Türkiye'ye getirilecek mi?' sorusuna yanıt geldi. FETÖ davası firarisi Adem Yavuz Arslan, Gülen'in cenazesi hakkında bilinmeyenleri açıkladı.
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86 yaşında ABD'nin Pensilvanya eyaletinde ölen Gülen'in ölümü sonrası merak konusu olan konulardan biri de cenazesi oldu.
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'FETÖ' davasından yargılanan firari Adem Yavuz Arslan, Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğini açıkladı. Arslan, "Çarşamba ya da Perşembe günü Gülen'in Pensilvanya'da yer alan ve 'kestane' olarak adlandırılan malikenin kamp alanında gömüleceğini" söyledi. Arslan, “Gülen'in cenazesinin Türkiye'ye götürülmesi gibi bir ihtimalin olmadığını” da vurguladı.
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