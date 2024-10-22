Fetullah Gülen'in Ölüm Nedenini Hastane Açıkladı
Fetullah Gülen'in Ölüm Nedenini Hastane Açıkladı
Terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin St. Luke Hastanesi'nden merakla beklenen açıklama geldi. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde ölen Gülen'in doğal yollarla öldüğü açıklandı.
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Dün ölen Fetullah Gülen’in uzun süredir böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı gibi kronik sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.
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Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Amerika'nın Sesi muhabiri Mehmet Sümer, şu ifadeleri kullandı;
"Fethullah Gülen'in tedavi gördüğü St. Luke Hastanesi doktorlarından Dr. Douglas Degler'ın, Gülen'in hastanede tedavi gördüğü ve doğal nedenlerle öldüğünü söylediği bir video yayınlandı. Hastane yönetimi şu ana kadar bizim tüm sorularımızıysa yanıtsız bıraktı."
İstihbarat kaynakları Gülen'in cenazesinin Türkiye'ye getirilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.
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