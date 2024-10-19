3 Yeni Ürün Açıklandı: Yediğimiz Aslında Köfte Değilmiş
3 Yeni Ürün Açıklandı: Yediğimiz Aslında Köfte Değilmiş
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı tağşiş listesine 3 yeni ürün eklendi. Dana-kuzu ızgara köftede kanatlı eti; iki ayrı markanın sızma zeytinyağında ise tohum yağı konulduğu ortaya çıktı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinde yer alan Köfteci Yusuf'un domuz eti kullandığı tespit edilmişti. Bu skandalın yankıları devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine yeni ürün ve markalar eklendi.
Yeni listeye göre, dana-kuzu ızgara köftede kanatlı eti; iki ayrı markanın sızma zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.
İşte hileli ürün satan o 3 marka:
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