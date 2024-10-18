Yenidoğan Çetesine Katılan Hemşireler Her Şeyi İtiraf Etti: "Ağır Narkotik İlaçlar ile Uyutuldu"
Yenidoğan Çetesine Katılan Hemşireler Her Şeyi İtiraf Etti: "Ağır Narkotik İlaçlar ile Uyutuldu"
SGK'den haksız kazanç elde etmek için en az 10 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen çetenin üyesi hemşireler her şeyi itiraf etti. Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, hemşire Hasan Basri Gök ise hastaneye getirilen bir bebeğin ağır narkotik ilaçlar ile uyutulduğunu sonrasında bebeğin müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladığını ancak verilen ilaçlar ile bebeğin hastanede tutulduğunu anlattı.
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Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen hemşirelerin ifadesi ortaya çıktı.
Lise mezunu hemşire olduğunu ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen şüpheli Hakan Doğukan Taşcı, tüm bildiklerini anlattı.
''Bu işlemlerde hastanenin bu yeni doğan bebekler için uygun olup olmadığına bakmadan sadece para kazanmak için bebeklerin canını tehlikeye atarak hastanelere sevkini yapıyor'' diyen Hakan Doğukan Taşcı sözlerine şöyle devam etti: ''Ben Birinci Hastanesi'nde çalıştığım dönemlerde Şeyhmus Çelik isimli doktorun yerine epikriz yazdım. Düzenlemeler yaptım. Bu işlemleri yaptığımdan Şeyhmus Çelik isimli doktorun ve Fırat Sarı'nın haberi vardır. Hasan Basri ile birlikte Curusorf isimli ilacın usulsüz olarak satışını yaparak gelir elde ettik. Ben yaptığım tüm işlemlerden ötürü pişmanım."
Pişman olduğunu dile getiren şüpheli hemşire Hasan Basri Gök ise "Yoğun bakıma gelen hasta bebeklerin basamak dereceleri ile oynanarak ve SGK'ya kesilen fazla faturadan usulsüz gelir elde etmişlerdir. Fırat Sarı kan gazı parametrelerini excel üzerinde yazdığı program ile değiştirerek istediği şekilde yazdırıp SGK'ya fatura ediyordu. Epikriz raporlarının Fırat Sarı'nın talimatları doğrultusunda ben ve diğer çalışanlar tarafından değiştirilerek tekrar düzenlendiği doğrudur. Ben yapmış olduğum tüm usulsüzlükler sebebiyle pişmanım" diye belirtti.
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"Bir bebek hastaneye geldi. Geldiğinde durumu kötü değildi fakat yatışının 2 ya da 3. gününde durumu kötüleşmeye, kalp anomalisi sıkıntısı yaşamaya başladı'' diyen hemşire Hasan Gök bebeğin ölümüne ilişkin bildiği her şeyi anlattı.
Ağır narkotik ilaç ile bebeğin uyutulduğunu ifade eden hemşire Gök, şunları söyledi: ''Fırat Sarı, bebeği kalp ameliyatı ile ilgili herhangi bir tedavi yapılamayacak, olumsuz koşullardaki Birinci International hastanesine sevk ettiği için bebeğe hastanede herhangi bir ameliyat işlemi uygulanamadı. Hastanede bebekten sorumlu kişi Hakan Doğukan Taşcı'ydı. Hatta bebeğin ailesi ile görüşen Doğukan, kendisini doktor olarak tanıtmış ve bebeğe doktor sıfatı ile müdahale ediyordu. Bebeğe uygulanabilecek tek ilaç bir kalp ilacıydı. Hakan Doğukan bu ilacı veriyordu. Bir ara ilacı kesti. Ağır narkotik ilaç ile bebeği uyuttu. Sonrasında bebek müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladı ama Hakan Doğukan Taşcı verdiği ilaçlar ile bebeği yaklaşık olarak 1.5 ay kadar tuttu."
İfadesinin devamında yaptığı usulsüzlükleri tek tek sıralayan Hasan Basri Gök, "Fırat Sarı'nın talimatları ile epikriz raporları ile oynadım, hasta basamakları ile oynadım. Bunları değiştirerek usulsüzlük yaptım. Fakat bunlar haricinde herhangi bir bebeğin vefat etmesinde ihmali ya da kasti bir durum içerisinde kesinlikle olmadım. Hakan Doğukan Taşcı isimli şahıs ile birlikte Fırat Sarı'nın talimatları doğrultusunda hastaneden ilaç çıkartarak sattık ve bunun parasını da Fırat Sarı'ya verdik. Ben 2024 Ocak ayında artık bu usulsüzlüklere dayanamayarak bu şahsın yanından ayrıldım ve bütün bağlantımı kestim" diye konuştu.
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