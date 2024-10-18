Yenidoğan Çetesine Katılan Hemşireler Her Şeyi İtiraf Etti: "Ağır Narkotik İlaçlar ile Uyutuldu"

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre,Hakan Doğukan Taşcı'nın ifadesinde 'Fırat Sarı isimli kişiyi Reyap Hastanesi'nde çalıştığım dönemden tanırım. Hastanenin çocuk doktorudur. Beni usulsüz işlerin içine sokan kişi Fırat Sarı'dır. Kendisi hastanede doktor bulundurması gerekirken doktor yerine beni bırakıyor. Gıyasettin Mert Özdemir isimli şahısla birkaç kez telefonda ve yüz yüze konuşmak zorunda kaldım. Ben bu kişiyi CİMER'e şikayet ettim. Şikayet etme sebebim bebek tüccarlığı yapmasından dolayı. Bu kişi 112 Acil'de ambulans şoförü olarak çalışır. Birçok özel hastane ile iş yapar. Genelde hastanelerde başhekimlerle, hastanede müdürleri ile anlaşarak hastanelere dışarıdan yeni doğan bebeklerin gelip yatışını yaptırıyor ve bundan kar elde ediyor'' dediği görüldü.