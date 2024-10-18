CHP Harekete Geçti: 'Yenidoğan Çetesi' İçin Heyet Görevlendirdi
CHP Harekete Geçti: 'Yenidoğan Çetesi' İçin Heyet Görevlendirdi
Tüm Türkiye'nin konuştuğu olaya ilişkin CHP harekete geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yenidoğan Çetesi' olarak adlandırılan ve yenidoğan bebeklerin ölümlerine neden olan olaya ilişkin heyet görevlendirildiğini açıkladı.
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Kamuoyunda “yenidoğan çetesi” olarak anılan çete sonunda yakayı ele verdi. Olaya ilişkin iddianamede 47 kişi şüpheli olarak yer aldı, 22’si tutuklandı.
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Çetenin yaptıkları akıllara durgunluk verirken, CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Olaya ilişkin heyet görevlendirildiğini açıklayan Özel, şunları kaydetti: "Yenidoğan bebek ölümlerine ilişkin yaşanan vahim olayları incelemek ve araştırmak amacıyla Genel Başkan Yardımcılarımız Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer ile milletvekillerimiz Aylin Yaman, Kayıhan Pala, Gamze Akkuş İlgezdi, Turan Taşkın Özer, Murat Çan ve Ali Karaoba'dan oluşan bir heyet görevlendirildi. Heyetimiz çalışmalarına derhal başlamıştır."
İşte o paylaşım:
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