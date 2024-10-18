CHP Harekete Geçti: 'Yenidoğan Çetesi' İçin Heyet Görevlendirdi

Tüm Türkiye'nin konuştuğu olaya ilişkin CHP harekete geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yenidoğan Çetesi' olarak adlandırılan ve yenidoğan bebeklerin ölümlerine neden olan olaya ilişkin heyet görevlendirildiğini açıkladı.