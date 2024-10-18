Mezar Açılınca Aile Yakınları Neye Uğradığını Şaşırdı: Gerçekler DNA Testi Sonrası Ortaya Çıkacak
Mezar Açılınca Aile Yakınları Neye Uğradığını Şaşırdı: Gerçekler DNA Testi Sonrası Ortaya Çıkacak
İzmir'in Buca ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Defin işlemi için kazılan mezarda, mezar sahibi dışında iki insanın siyah poşet içerisinde kemikleri bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesinde 4 Ekim'de yaşamını yitiren Kübra Küntaş'ın cenazesi ailesi tarafından Eski Buca Mezarlığı'nda 45 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine defnedilmek istendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Defin işlemleri sırasında açılan mezar içerisinde Nurettin Küntaş'ın cenazesi bulunamadı. Cenaze yerine siyah bir poşete konulmuş insan kemikleri bulundu. Aile yakınlarının kemiklerin kendi ölenlerine ait olmadığını iddia etmesi üzerine poşetteki kemik parçaları görevlilerce gasilhanesine götürüldü.
Ailenin şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca mezarda inceleme yapıldı. İki insana ait olduğu tespit edilen kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın